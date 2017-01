Danila Tkachenko, Restricted Areas

Blan­cheurs

Danila Tka­chenko est né en 1989 à Mos­cou. Il vit et tra­vaille à Mos­cou. Ses pho­to­gra­phies évoquent un songe. Mais qui exige l’éveil. Se per­çoit tou­jours une inquié­tude sous-jacente dans des œuvres au carac­tère mini­ma­liste. Les objets semblent sor­tir d’un cocon sous forme d’état d’immanence. Ce qui les entoure est occulté. Et les objets eux-mêmes jaillissent à l’état de frag­ments comme sorti d’un laby­rinthe.

Chaque prise pro­pose un voyage où il manque volon­tai­re­ment une conti­nuité. Tout vaque entre deux états extrêmes : celui de l’ombre, celui de la clarté. Le monde phy­sique et le monde méta­phy­sique se rejoignent sous forme aussi rudi­men­taire que « monstrueuse ».

L’exis­tence semble pri­vée de temps. Ou du moins celui-ci est arrêté. Le spec­ta­teur tente de péné­trer ou de déchif­frer un lieu ou un phé­no­mène. Au réel est sub­sti­tué son rem­pla­ce­ment en une suite de réduc­tions. L’objet réel reste dans un état de veille. Seul un point de réa­lité appa­raît.

La conti­nuité qui sert de fond au réel est donc tron­quée. Il s’agit de se frayer un che­min dans ce qui perce à l’état flot­tant, embryonnaire.

jean-paul gavard-perret

Danila Tka­chenko,

– Res­tric­ted Areas, texte de H.G. Wells, Dewi Lewis Publi­shing en asso­cia­tion avec Actes Sud pour la ver­sion fran­çaise, 2017, 80 p.

– Expo : Sko­pia, Genève du 20 janvier-11 mars 2017.