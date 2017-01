Hervé Castanet, Destins du désir — Études cliniques

La graine et le grain

Sous la direc­tion d’Hervé Cas­ta­net, vingt auteurs (psy­cha­na­lystes pour la plu­part) explorent les « Des­tins du désir » à tra­vers les moda­li­tés d’existence et l’actualité du concept. Tout demeure sous l’ombre tuté­laire de Freud et de Lacan et de Jacques Alain-Miller. Leur pen­sée char­pente la quasi-totalité des ana­lyses de « cas » pré­sen­tés sans que les auteurs cherchent à écrire un nou­veau champ théo­rique sur la nature du désir.

Le “symp­tôme” est esquissé au fil des pages comme un « par­lêtre ». Il fait la part belle à un « plus de jouir » (à dif­fé­ren­cier du plus à jouir) au moment où tou­te­fois — et c’est ce qui manque dans l’ensemble — s’ébauche dans le monde un double un res­ser­re­ment. D’une part le désir est écrasé par la jouis­sance, de l’autre il est voué aux gémo­nies par des mytho­lo­gies rétro­grades mais résur­gentes. Les reli­gions gri­gnotent le champ que vou­lait ouvrir la psy­cha­na­lyse mais cela n’apparaît pas dans ce corpus.

A l’inverse, l’ouvrage fait la part belle au désir comme « ins­tru­ment » vital. Et il est ana­lysé afin d’approfondir ce qui le casse et le castre, signi­fié à tra­vers des caté­go­ries cli­niques connues et tou­jours opé­ra­toires ( hys­té­ries, névroses obses­sion­nelles, psy­choses). Mais les contri­bu­teurs ouvrent des champs à d’autres approches et puis­sances tel que le « ravage mater­nel » nom­mée la « comé­die des sexes ». Une fois de plus, le rôle de la femme reste placé sous un joug lacano-freudien et leurs re-pères…

A côté de textes de cli­nique psy­cha­na­ly­tique, le livre se com­plète d’autres approches du concept. Entre autres, avec Picasso et l’écriture, Jean Genet, Kathe­rine Mans­field, Jorge Leon, Michèle Syl­van­der. Il s’agit de mon­trer le sens que prend le désir à tra­vers les pra­tiques de créa­tions et leurs effets (auto)miroirs. .

L’ensemble demeure néan­moins dis­pa­rate et res­semble à une énième pro­duc­tion de type « col­loque ». Il manque entre autres ce que Cas­ta­net serait capable de pro­po­ser. Et plus par­ti­cu­liè­re­ment, ce que dit du désir de l’analyste son désir de pro­duire des textes sur son tra­vail cli­nique. S’agit-il de pro­duire dans le désir énoncé un autre degré, une « dif­fe­rance » (Der­rida) ? La ques­tion reste ouverte. A Cas­ta­net de s’en empa­rer après un ensemble qui en devien­drait le prélude.

jean-paul gavard-perret

Hervé Cas­ta­net, Des­tins du désir — Études cli­niques, éditions Eco­no­mica et Anthro­pos, Paris, 2016.