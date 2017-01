Zoé Balthus, Parade Jeunesse d’Eternité

Paris sera tou­jours Paris

Le pre­mier roman de Zoé Bal­thus est une ode à l’art. Cela ne pourra éton­ner ceux qui connaissent son oeuvre de cri­tique (même si dans son cas le mot est réduc­teur). L’art dont il est ques­tion ici, s’il est his­to­ri­que­ment mar­qué, reste une manière de rendre hom­mage à toute créa­tion en train de se faire. Zoé Bal­thus ramène aux marges ou à l’aube de Dada (et du Sur­réa­lisme qui le tra­hira). Le livre com­mence au che­vet d’un blessé de guerre en sur­sis de mort : Guillaume Apol­li­naire revenu vers l’arrière, un éclat d’obus fiché dans le crâne.

Pablo Picasso lui annonce que Jean Coc­teau, jeune poète inconnu, lui pro­pose de réa­li­ser les décors d’un “bal­let réa­liste” qu’il veut créer pour les Bal­lets Russes. Le com­po­si­teur Erik Satie est déjà de la par­tie. En fili­grane et inci­dence là où une vie finit, d’autres com­mencent. Le livre porte moins les stig­mates de la pre­mière que la lumière des com­pli­ci­tés entre les secondes. La fra­ter­nité sou­vent dou­teuse des êtres crée une com­pli­cité non vis-à-vis des femmes mais des art dont ils se refusent à un “usage communal”.

Zoé Bal­thus sait sug­gé­rer, en habile stra­tège, un monde plus léger. Certes, des nuages tra­versent les cieux, mais l’ombre per­met aux per­son­nages de deve­nir non une pro­jec­tion de rêve­rie mais de vérité. Il est vrai que ce roman est le résul­tat d’années de recherches, de lec­tures, d’écritures et de réécri­tures tant l’auteure est à la fois pas­sion­née et per­fec­tion­niste.

Le roman, en dépit de son retour amont, n’a rien d’une conso­la­tion nos­tal­gique. La nar­ra­tion devient un appel à la beauté en train de se créer dans les laby­rinthes et les vicis­si­tudes de ceux qui la fomentent. Chaque per­son­nage exprime à la fois l’histoire d’une soli­tude et d’un appel à l’autre. Demeurent les avan­cées de l’art en tant que « corps » à venir et lieu étran­ger que les créa­teurs modulent.

L’auteure indi­vi­dua­lise for­te­ment des des­tins mar­qués au sceau de tels enga­ge­ments. Les por­traits sont sai­sis­sants et révèlent com­bien les ami­tiés sont par­fois fra­giles et désta­bi­li­sa­trices. Le style, sobre, est à l’avenant des thèmes. Pré­cis et net, il dévoile bien les enjeux et les res­sorts d’une his­toire qui se libère même si cer­tains pro­ta­go­nistes n’échappent pas à leur des­tin. Le lec­teur mesure alors les années par­cou­rues et la vaillance de ces êtres de com­bat. Poi­gnant, réa­liste enjoué, le livre ramène à l’histoire de l’art, énonce plus qu’il ne dénonce, lais­sant le lec­teur seul juge des ana­lyses et pistes pro­po­sées.

Zoé Bal­thus sait rete­nir l’élan entre ascen­sion et abîme dans la clai­rière de la vie et la forêt des songes. Elle sai­sit des ins­tants de nudité : ils sont moins érotiques que capables de créer une fan­tas­ma­go­rie trou­blante, un rite par­ti­cu­lier au nom de quoi une « vérité » jaillit du beau men­songe propre à toute grande fic­tion. Dans un Mont­par­nasse qui n’est pas encore mythique, la roman­cière réin­vente un monde de l’art. Il allait trou­ver un éclat par­ti­cu­lier parmi les créa­teurs de l’époque. Ils firent de Paris le lieu où l’art sor­tait des arte­facts pour atteindre des images plus naïves, sourdes et folles grâce. Les alchi­mistes de la liberté lui pro­po­sèrent des muta­tions essentielles.

jean-paul gavard-perret

Zoé Bal­thus, Parade Jeu­nesse d’Eternité, superbe cou­ver­ture d’Hélène Dam­ville, Edi­tion Gwen Cathala, Paris, 2017.