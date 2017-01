Celui qui a refusé une carrière de Casanova : entretien avec l’artiste Daniel Lacomme

Dans des toiles mono­chromes (bleues, jaunes, rouges prin­ci­pa­le­ment), l’acrylique et l’encre avancent par écra­se­ment et étale­ment selon une éner­gie sub­tile. Lorsque le noir appa­raît, il est là pour ani­mer la lumière. Sur la toile plus ou moins marou­flée ou sur le papier, les traces glissent, d’autres se retiennent en une ges­tuelle qui chaque fois crée un vaga­bon­dage : la route marche elle aussi. Si bien que s’aventurer dans une telle pein­ture oblige à avan­cer pru­dem­ment au cœur de la matrice tout en y plon­geant sans rete­nue. Plus ques­tion d’être en dehors. Même à moitié.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Des four­mis cau­sées par les fruits de la passion

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ceux de l’enfance ont été réa­li­sés à mesure. C’est la vie même des enfants (1). Ceux de l’adolescence, j’y tra­vaille toujours.

A quoi avez-vous renoncé ?

Pour l’instant à rien d’important pour la construc­tion d’une belle vie. Par contre, j’ai dû beau­coup renon­cer au par­tage de mes enthousiasmes.

D’où venez-vous ?

Géo­gra­phi­que­ment ? Esthé­ti­que­ment ? Cultu­rel­le­ment ? Bio­lo­gi­que­ment ? Je choi­sis esthé­ti­que­ment : je viens d’une cer­taine tra­di­tion, filia­tion, culture du des­sin et de la com­po­si­tion en pein­ture, de la lumière pic­tu­rale d’Ile-de-France et un goût de la mesure dans la pas­sion bien françaises.

Qu’avez-vous reçu en « héri­tage » ?

Le tré­sor des grands créa­teurs les plus récents possible.

Qu’avez vous dû “pla­quer” pour votre tra­vail ?

Le plai­sir de l’ennui bien connu des enfants. Et peut-être de faire une car­rière de Casanova.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Eux seuls pour­raient y répondre car pour moi je ne vois que le seul fait de m’appeler Daniel Lacomme qui me dis­tingue objectivement.

Quelle fut l’image pre­mière qui esthé­ti­que­ment vous inter­pella ?

Je ne sais plus si c’est Corot ou Dali.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Cronin.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Je suis ama­teur de toutes sortes de musique lorsqu’elles se font devant moi. En enre­gis­tre­ment, c’est tou­jours les clas­siques, les seuls assez solides pour être mis en boîte. La musique est mon second pays. J’ai été jusqu’à écrire vingt pages sur un cer­tain mou­ve­ment de sonate.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“La Pesan­teur et la Grâce” de Simone Weil. Sauf qu’il ne s’agit pas d’aimer mais de vou­loir avoir tout com­pris. D’où une fré­quen­ta­tion conti­nue depuis des années.

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Sur la Route de Madi­son » Clint Eastwood/Meryll Streep

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Celui qui vieillit.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Pour l’instant pas de réten­tion épis­to­laire notable.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Pour moi tous les lieux sont magiques. Tous, ils sont comme un sanc­tuaire. Cer­tains, très banals, m’obsèdent et reviennent sou­vent à mon esprit. Je n’arrive pas à croire qu’ils existent sans que j’y sois.

Quels sont les écri­vains et artistes dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Ecri­vain : Giono. Artiste : Paul Klee. Musi­cien : Richard Strauss (il faut dire que je suis né le len­de­main de sa mort…)

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Une bonne surprise.

Que défendez-vous ?

Indé­pen­dance et liberté.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Typique de la per­ver­sité des psychanalystes.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Ce n’est qu’une pitre­rie. W.A. a eu de bien meilleures saillies.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Avez-vous dix minutes à me consa­crer pour un ques­tion­naire ? J’aurais répondu oui, car ce fut un plaisir.

(1) Colette : “L’enfant malade” (!!!…)

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 7 jan­vier 2017.