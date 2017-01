Eli Lotar(1905 — 1969) (exposition)

Révision des poncifs

Acteur majeur de La Nou­velle Vision et de la moder­nité pho­to­gra­phique à la fois esthé­tique et poli­tique, Eli Lotar est devenu un maître du cinéma docu­men­taire et de la pho­to­gra­phie des pay­sages urbains, indus­triels, ses por­traits se carac­té­ri­sant par des prises spé­ci­fiques et rap­pro­chées. Il est arrivé de Rou­ma­nie en France en 1924, ami de Ger­maine Krull qui lui apprend son métier et très vite des sur­réa­listes : il devient très l’un des tous pre­miers pho­to­graphes de l’avant-garde pari­sienne et il publie dans Vu, Jazz, Arts et métiers gra­phiques puis par­ti­cipe à de nom­breuses expo­si­tions inter­na­tio­nales enga­gées.

Il tra­vaille ensuite avec de nom­breux écri­vains (Jacques, Anto­nin Artaud, Roger Vitrac) et des réa­li­sa­teurs (Joris Ivens, Luis Buñuel) inté­res­sés par le contexte poli­tique et social de l’époque. Sa recon­nais­sance au sein des avant-gardes fut tar­dive. C’est seule­ment au début des années 1990 qu’une pre­mière rétros­pec­tive lui est consa­crée au Centre Pom­pi­dou. Mais peu à peu l’artiste est replacé à sa juste place.

L’expo­si­tion orga­nisé en 5 sec­tions thé­ma­tiques ras­semble plus de cent tirages ori­gi­naux et de nom­breux docu­ments (livres, revues, lettres, néga­tifs, films). Les sec­tions Nou­velle Vision et Déam­bu­la­tions urbaines ramènent au début du périple de l’artiste. La troi­sième sec­tion est consa­crée aux œuvres socia­le­ment enga­gées (Abat­toirs, 1929) et à sa col­la­bo­ra­tion à Terre sans pain - seul film docu­men­taire de Luis Buñuel qui illustre les condi­tions de vie déplo­rables de la région iso­lée et aride des Hurdes. Les deux der­nières sec­tions de l’exposition pro­posent les ren­contres lit­té­raires du créa­teur, ses voyages ainsi que des poses lou­foques des per­son­nages du théâtre Alfred Jarry, d’Antonin Artaud et sa col­la­bo­ra­tion avec Alberto Gia­co­metti dont Lotar sera le der­nier modèle.

Jamais inso­lent et animé d’un grand sens des res­pon­sa­bi­li­tés de tout artiste, Lotar deve­loppe une vision qui dépasse lar­ge­ment le péri­mètre du sur­réa­lisme et son esthé­tique rap­pelle par­fois des avan­cées futu­ristes (pré­sence des machines par exemple). Jamais déma­gogue, il ne cherche pas à exploi­ter la misère et son tra­vail reste un inces­sant appel à la liberté. Refu­sant tout aca­dé­misme ou esprit d’école, l’artiste fait tou­jours preuve d’inventivité pour sou­li­gner les frises latentes et les ten­sions aux­quelles est sou­mise l’Europe de l’entre deux guerres, indé­pen­dam­ment de tout enga­ge­ment poli­tique pré­ci­sé­ment flé­ché.

Les slo­gans tapa­geurs n’étaient pas de son fait. Mais il prouve com­bien son tra­vail devancent ceux de « concur­rents » qui n’ont été les marion­net­tistes des images. Les poly­pho­nies visuelles de Lotar ont voulu faire entendre selon diverses tona­li­tés les bruits d’un monde en chaos et bou­le­ver­se­ments sans user de rac­cour­cis ou d’images — « mots » d’ordre. D’où la néces­sité de redé­cou­vrir son œuvre.

jean-paul gavard-perret

Eli Lotar (1905 — 1969), Musée du Jeu de Paume et Centre Pom­pi­dou, Paris, du 14 février au 28 mai 2017.