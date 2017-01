Celle qui espère la venue de son messie — entretien avec l’artiste Virginie Sinquin

Des plus dis­crètes, Vir­gi­nie Sin­quin réin­vente des pre­miers jar­dins du monde où se déve­loppent un bes­tiaire et une végé­ta­tion empreints de mys­tères. Manière à la fois de sor­tir en par­tie de l’anthropomorphisme et de signa­ler à la femme un lieu pro­chain de « sur-vivance ». Le tout avec une grâce qui évite autant le tra­vail du deuil que celui de la mélan­co­lie. L’art peut donc l’animal et le végé­tal lorsque la déci­sion radi­cale qui habite une créa­trice l’impose.

Par ce biais, Vir­gi­nie Sin­quin cultive une poé­sie dia­phane. Elle n’opère pas la coa­gu­la­tion de nos fan­tasmes mais plu­tôt de nos fan­tômes. Ses ani­maux et ses végé­taux nous affectent sous le mode d’une com­pré­hen­sion sidé­rante où le paroxysme de l’idéal jouxte une forme d’abîme. La créa­trice bre­tonne nous y invite en expul­sant par avance tout ins­tinct bes­tial et en rame­nant à un jar­din d’Eden revisité.

L’artiste expose à l’Arthémuse de Briec(29) jusqu’au 28 jan­vier 2017

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Un des­sin à finir ou à com­men­cer et l’envie.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Cer­tains demeurent au pays des oubliettes, d’autres ont été réa­li­sés, plu­sieurs ne se concré­ti­se­ront jamais, il faut en gar­der sous le coude pour rêver et ceux qui res­tent sont en cours de réalisation.

A quoi avez-vous renoncé ?

A m’acheter des jolis robes et chaus­sures tous les mois

D’où venez-vous ?

De Bre­tagne, du Finis­tère Sud (29) .

Qu’avez-vous reçu en « héri­tage » ?

L’amour des bêtes et le res­pect de la terre par mon grand-père.



Qu’avez vous dû “pla­quer” pour votre tra­vail ?

Ma timi­dité et ma peur d’essayer .

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Sur­prendre ma chienne quand elle se réveille le matin.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Je ne sais pas, je ne les connais pas tous…

Com­ment définiriez-vous votre approche du fémi­nin ?

Comme une photo en noir et blanc pleine de contrastes et de nuances qui serait à la fois abs­traite et élégante. Quelque chose qui vien­drait du dedans.

Quelle fut l’image pre­mière qui esthé­ti­que­ment vous inter­pella ?

“Le voyage dans les nuages” dans une bulle au-dessus de mon lit, qui dis­pa­rais­sait à la venue du jour.

Et votre pre­mière lec­ture ?

La pre­mière his­toire dont je me sou­vienne est celle de “Cri-Cri la petite sou­ris”, mais je ne savais pas lire, c’est ma mère qui me la lisait. Et le pre­mier livre qui m’a fait pleu­rer est “Fran­ken­stein” de Mary Shel­ley quand j’avais 11 ans.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Un peu de tout, ça dépend de mon humeur et de mes décou­vertes. Clas­sique, rock’n roll, rocka­billy, folk, blues, hip hop, gos­pel, rap, musette, punk, pop ita­lienne… J’affectionne les groupes, chanteurs(euses) qui mêlent les genres musi­caux qu’on a du mal à clas­ser et qui ont un uni­vers décalé et bien à eux(elles).

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Je n’aime pas relire les livres en géné­ral, cepen­dant j’ai relu “L’empire des signes” de Roland Barthes plu­sieurs fois et “Le por­trait de Dorian Gray” d’Oscar Wilde et il se peut que je relise “Le livre de lec­ture” de Ger­trude Stein.

Quel film vous fait pleu­rer ?

“Le tom­beau des lucioles” d’Isao Taka­hata et “Biuti­ful” de Ale­jan­dro Gon­zales Inarritu.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Ca dépend des jours mais sou­vent c’est moi.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

à Renaud

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

La ferme de mes grands-parents.

Quels sont les écri­vains et artistes dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Proche je ne sais pas, ça évolue au fil du temps. Cer­taines lec­tures m’ont accom­pa­gnée et aidée à cer­tains moments, comme Emily Dickin­son, Bau­de­laire, Roland Barthes Edgar Allan Poe… D’autres m’ont ins­pi­rée : Kenny Ozier-Lafontaine . La vie et l’oeuvre de Frida Khalo m’impressionnent, celle de Van-Gogh égale­ment. Mais peut-être que je si je dois choi­sir une proxi­mité artis­tique je choi­si­rais Yayoi Kusama et Paul Yore, comme ça je ter­mine sur “Paul et Vir­gi­nie” de Jacques-Henri Ber­nar­din de Saint-Pierre.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

La visite de Renaud.

Que défendez-vous?

La sin­cé­rité et l’authenticité.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Je me dis que Lacan n’a pas eu de bol.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Réponse positive.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Celle que vous n’avez pas osée.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le4 jan­vier 2017.