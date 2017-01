Jam, Poésies en langue savoyarde

Jean-Alfred Moge­net l’insoumis

Jean-Alfred Moge­net — aka Jam — (1862–1939) serait sans doute offus­qué de la déno­mi­na­tion d’insoumis même s’il le fut à sa façon. Bon élève et bon chré­tien, il caressa le pro­jet de deve­nir prêtre et est même admis à rece­voir l’habit reli­gieux sous la cau­tion d’un autre savoyard : Saint Fran­çois de Salles. Mais après bien des péré­gri­na­tions et un détour par l’Afrique (d’où il tire son pre­mier et seul livre (Le Congo fran­çais, écho de ses dés­illu­sions « colo­niales »),il change de cap tout en res­tant fidèle au catho­li­cisme. C’est lors de son séjour à Paris en tant que “chef ins­pec­teur des cui­sines” à La Sama­ri­taine qu’il com­mence à écrire ses 112 poèmes en patois dont une petite moi­tié sera publiée dans l’Echo des paroisses du Haut Giffre puis dans le Bul­le­tin parois­sial de Samoëns.

Celui qui fut sur­nommé « Jésus-Christ » par les ven­deuses de La Sama­ri­taine eu égard à son passé et sa barbe et en dépit du lieu de publi­ca­tion de ses textes n’est pas un écri­vain « reli­gieux » mais un poète. Choi­sis­sant le plus sou­vent l’octosyllabe, Jam y trouve lune forme ramas­sée et simple propre à évoquer son sujet de pré­di­lec­tion : la vie pay­sanne et mon­ta­gnarde, loin de la mytho­lo­gie rurale propre à une autre poé­tesse savoyarde : Amé­lie Gex. Jam aime les outils pri­mi­tifs, les vieilles mai­sons « qui déplaisent au pré­fet ». Et le choix du patois n’est donc pas anodin.

A une époque où le cen­tra­lisme impo­sait une langue stan­dard, le natif du Fau­ci­gny reven­dique une dif­fé­rence propre à ravir des poètes du temps tel que le franco-genevois Valère Nova­rina. Le plus sou­vent chez lui les objets ont une âme et les êtres sont riches moins de parures que de vie inté­rieure. Il en va d’une femme âgée comme de la luge à roues : « Elle est si vieille ! Elle a renoncé / Pour de bon à se faire voir ». Preuve que l’humour n’est pas absent de cette œuvre offerte ici en ver­sion ori­gi­nale et en fran­çais.

Au moment où les patoi­sants des Savoie deviennent raris­simes, publier une­telle œuvre per­met d’abord de saluer une œuvre tout sauf anec­do­tique et de remettre à l’honneur une langue qui, entre celles d’Oïl et d’Oc, et tout en n’étant pas vrai­ment le franco-provençal ramène une musique par­ti­cu­lière. La dévo­tion y est moins à la croix qu’à la terre. Pré­fé­rant au lyrisme et à l’outrance les déga­ge­ments plus pré­gnants, Jam reste le poète de l’émotion intacte

jean-paul gavard-perret

Jam, Poé­sies en langue savoyarde (avec tra­duc­tion en fran­çais par Marc Bron, pré­face de Rémi Moge­net), Edi­tions Le Tour, Samoëns, 2017, 168 p. — 12,00 €.