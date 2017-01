Sandy Skoglund, Sandy Skoglund (exposition)

« Ico­ne­ries » de Sandy Skoglund

La pho­to­graphe amé­ri­caine Sandy Sko­glund est deve­nue célèbre avec sa série Radio­ac­tive Cats : les inté­rieurs sont « conta­mi­nés » par les dif­fé­rences sociales, le vieillis­se­ment, la guerre, la société de consom­ma­tion et du spec­tacle. Tout est lou­foque, tra­gique et for­te­ment coloré. Sou­vent rap­pro­ché plus ou moins for­tui­te­ment au sur­réa­lisme, ce tra­vail sug­gère l’étouffement, l’emprise de cer­tains arte­facts sur l’être humain et inter­roge un espace où l’homme pour­rait se croire pro­té­ger mais où il est agressé.

Par­tant le plus sou­vent d’une idée élabo­rée au fil du temps, Sandy Sko­glund, en un long tra­vail de per­sé­vé­rance, crée des «tableaux» pho­to­gra­phiques. Ils tiennent autant d’une thé­ma­tique que d’une sen­sa­tion visuelle. Au cours de son « mon­tage » et en s’intéressant à l’aspect sculp­tu­ral de ses images, l’artiste prends des pho­tos pour voir si ce qu’elle veut atteindre est sur la bonne voie. La pho­to­graphe crée des mises en scène lon­gue­ment élabo­rées, avant d’entamer leurs prises en argentique.

Tout chez elle reste minu­tieux : « le chaos est une ques­tion de per­cep­tion » dit-elle. Et ses renards, ses pois­sons ou ses chats habi­le­ment agen­cés inventent le désordre pro­grammé. Le réel rentre en état second là où la société post­mo­derne devient sau­vage par la rébel­lion des choses ou des monstres issus de l’imagerie média­tique. La répé­ti­tion de tels éléments pos­tule l’abondance et par-delà l’envahissement.

L’artiste invente un nou­vel état post-historique. L’animal y devient bien plus qu’un sym­bole de l’humain. L’œuvre est donc autre chose qu’une fable qui par­ti­rait d’un état de nature. L’animal sur­git comme le déclen­cheur de désta­bi­li­sa­tion. Le pop­corn et les « chee­se­doo­dles » deviennent des icônes de l’expérience de la pop culture amé­ri­caine que l’artiste reprend à sa main pour en sou­li­gner sa méca­nique et son vide.

jean-paul gavard-perret

Sandy Sko­glund, Pacy Contem­po­rary, Bres­cia, 2016.