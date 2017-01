Valérie Mréjen, Troisième personne

L’autre je

Ce livre est une sur­prise : comme celle que l’enfant accorde à sa mère par sa pré­sence. Il trans­forme sa créa­tion. Après Forêt Noire dont les fan­tômes logeaient dans la mémoire et han­taient les pro­me­nades de l’auteure, suc­cèdent d’autres déam­bu­la­tions. Aux reve­nants font place le venant et l’espace qu’il impose. Tout est dit dans la sim­pli­cité, aussi radi­cale que sub­tile. S’y déploient un sacer­doce et une forme de liberté : celle que Beckett défi­nis­sait sobre­ment lui aussi par un “ça vient”.

Valé­rie Mre­jen ne tombe jamais dans l’anecdote : elle pré­fère cet indi­cible que l’enfant offre tout en obli­geant mère et père à cra­quer mais aussi à tenir droit dans leurs bottes. Son livre réus­sit l’exploit de don­ner une visua­lité à cet équi­libre. La ques­tion devient : qu’est-ce qui se dit du monde et qu’est-ce qui peut y entrer lors de l’arrivée d’un « tiers » qui est aussi un tout ? Se joue un rap­port au monde, bien plus impor­tant que sous toute autre forme d’influence. Le « for­mat » du texte le sou­ligne de son poids ou plu­tôt de sa pro­fon­deur de « plans ». Il ren­voie à un type de rap­port de dila­ta­tion en pas­sant d’une logique d’espace lit­té­raire “euro­péen” (espace cen­tri­pète) à un espace plus “amé­ri­cain” (cen­tri­fuge). En consé­quence, le livre est un frag­ment d’une conti­nuité qui le dépasse entre den­sité et ténuité.

Celle qui posait avec ses œuvres plas­tiques (« Que faire avec un Film ? ») embraye en répon­dant par son texte et grâce à sa mater­nité à la ques­tion adja­cente : « Que faire avec un livre ? ». Cer­tai­ne­ment pas n’importe quoi et n’importe com­ment. Entrer « en » enfance, c’est aller vers la réponse à l’existence. Certes, pas tota­le­ment. Mais un grand pas est fran­chi en un mou­ve­ment de soi vers une sagesse « impo­sée », une parole don­née par « l’autre » qui n’est plus le père, le maître, le rab­bin, Dieu, mais le « même ». Il vient non s’opposer mais trans­for­mer la démarche de com­pré­hen­sion, de recherche et d’introspection de la créa­trice.

Sous la « froi­deur » for­melle de ses textes jaillit sys­té­ma­ti­que­ment une incur­sion vis­cé­rale dans l’intime. La Révé­la­tion y trouve un sens particulier.

jean-paul gavard-perret

Valé­rie Mré­jen, Troi­sième per­sonne, P.O.L. , Paris, 2017, 144 p. — 10,00 €.