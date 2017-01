Emmanuel Georges, America Rewind

“This is the end”. La fin du rêve américain

Traver­sant en voi­ture les USA à la recherche du rêve amé­ri­cain, le pho­to­graphe Emma­nuel Georges est resté sur sa faim. Ou plu­tôt il a été saisi par la décou­verte d’un pay­sage qu’il ne soup­çon­nait. Il l’a trans­formé en une sai­sis­sante poé­tique de la ruine.

Contrai­re­ment à ce qui se passe en Europe, les règles urbaines des USA sont bien souples : l’espace est sans fin et le prix de des­truc­tion des vieux immeubles élevé. Dès lors, quand cela est pos­sible, des sec­teurs de villes (dont sou­vent les centres) sont lais­sés à l’abandon : une nou­velle ville pousse à côté de l’ancienne ou les habi­tants suite aux pro­blèmes écono­miques quittent les lieux. La friche n’est donc pas for­cé­ment indus­trielle, elle est aussi urbaine. D’où cette impres­sion fan­to­ma­tique et par­fois inquié­tante lorsqu’un qui­dam tra­verse ces sec­teurs dès le crépuscule.

L’exemple le plus connu de cette déshé­rence est Detroit. Mais il se retrouve autant à Butte dans le Mon­tana, qu’à Rich­mond en Vir­gi­nie (Rich­mond) ou bien sûr à la Nou­velle Orléans. Le pho­to­graphe s’est contenté d’exhumer ces pay­sages urbains beau­coup plus omni­pré­sents qu’on ne le pense. S’en, dégage une mélan­co­lie à tra­vers les stig­mates de vieilles usines, garages, motels, maga­sins dont les enseignes furent un temps la marque du rêve amé­ri­cain.

Cha­cune d’elles défi­nis­sait le contenu d’une part de rêve en un contexte de consom­ma­tion. La mar­chan­dise pro­dui­sait un bien mais aussi le génie d’un lieu, un “tri­vial spi­ri­tual” qui désor­mais s’est exilé ailleurs en aban­don­nant aux « nègres » blancs, noirs ou métisses un espace d’abandon et de misère.

Les lieux qui retournent à l’anonymat trouvent dans ce livre une sorte de recon­nais­sance posthume.

jean-paul gavard-perret

Emma­nuel Georges, Ame­rica Rewind (fran­çais / anglais), Hatje Cantz, Ber­lin, 2017, 112 p. — 45,00 €.