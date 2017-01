Jean-Luc Nancy, Sexistence

Jean-Luc Nancy : Misère d’une philosophie

Jean-Luc Nancy en « bon » phi­lo­sophe se sent « appelé » par les évène­ments comme la moule par le rocher. Mais le seul enga­ge­ment du maître est d’en faire his­toire sous pré­texte de faire his­toire dans la mou­vance de Viri­lio et de son approche de la catas­trophe. La glo­ba­lité du monde prend ici le nom de « muta­tion », ce qui ne mange pas de pain et qui ramène au fameux « concept du 11 sep­tembre » de Der­rida, concept par­fai­te­ment sur­fait et qui n’estime le monde que du haut d’une pen­sée occi­den­tale et en « chambre ».

Se posant comme phi­lo­sophe méde­cin, l’auteur se contente d’un diag­nos­tic et ne veut sur­tout pas se « mouiller »en pro­po­sant un « faire ». De peur sans doute d’en être pri­son­nier. Il ne com­prend pas que l’événement n’a pas changé de nature . Seule sa per­cep­tion en est dif­fé­rente. Les médias le récep­tionnent afin de créer une sidé­ra­tion émotion­nelle et mimé­tique dont les sti­muli laissent croire que la bru­ta­lité et le nihi­lisme du temps seraient sans com­mune mesure avec ce qui les a pré­cé­dés. Dès lors, en appe­ler à Héra­clite tient du pare-fumet : la lec­ture de Faye aurait per­mis d’éviter cette sot­tise qui tient d’un wag­né­risme philosophique.

« Dieu mort », que reste-il à l’homme selon Nancy ? L’insignifiante d’un rien puisque l’être serait désor­mais privé de l’héroïsme. C’est faire abs­trac­tion de tout un contre-champ. Celui d’une nou­velle pen­sée de l’inconnu dont l’ « heroic fan­tasy » des geek est un des signes. Nancy en ignore tout. Et ses truismes trouvent leur apo­gée dans le « sexis­ter » où tout se limite à un retour à la nature. Eros à défaut de dieu y serait un demi-dieu. Mais le désir demeure perçu moins comme folie que subli­ma­tion méta­phy­sique afin que la com­mu­nauté humaine ne soit pas niée au nom de celle plus « inavouable des amants » » dont par­lait Blan­chot.

Au corps, le phi­lo­sophe pré­fère le dire. Exit Artaud et la stri­dence vitale de l’informulé cra­ché après lui par l’insolence de Nina Simone ou Tina Tur­ner (et non les Beatles dont l’auteur se gar­ga­rise). Pour lui, le sens sans vérité se sous­trait à toute pos­si­bi­lité de nomi­na­tion. Il est désor­mais bien éloi­gné de la phrase de Merleau-Ponty qu’il cita jadis : « L’écrivain est lui-même comme un nou­vel idiome qui se construit, s’invente des moyens d’expression et se diver­si­fie selon son propre sens. »

Mais le phi­lo­sophe n’est pas un écri­vain. Sa « rai­son » se refuse à pen­ser l’ineffable ou l’impossible. Et même s’il a cru en écrire, Nancy ignore tout de la poé­sie et de ses enjeux. A la ques­tion de Beckett : « Tu me laisses finir comme ça ?», il ne peut pas répondre. Car s’il pense une fin tra­gique, il n’imagine pas un recom­men­ce­ment. C’est pour­quoi il faut lui pré­fé­rer le far­ceur Jarry. Il existe chez ce der­nier moins de mépris. Son Ubu est plus inté­res­sant que Trump dont Nancy fait le signe de la fin de l’époque de la Renais­sance. C’est un peu mince. Trump n’est qu’un le symp­tôme de la pen­sée péri­mée face à ce qui n’arrête pas de s’inventer. La « grande syn­thèse » du phi­lo­sophe n’est donc qu’un gad­get. Quant aux hommes, ils conti­nuent d’exister.

jean-paul gavard-perret

Jean-Luc Nancy, Sexis­tence, Gali­lée, 2017.