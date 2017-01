Michel Braudeau, Place des Vosges

Nihil novum sub sole

La col­lec­tion “Fic­tion & Cie” a tou­jours repré­senté un lieu sur­es­timé de la lit­té­ra­ture. S’y comptent sur les doigts de la main les livres impor­tants qui y furent publiés (hor­mis des tra­duc­tions d’auteurs déjà confir­més — Pyn­chon par exemple). Ce nou­veau livre montre une fois de plus l’intérêt rela­tif d’une telle col­lec­tion.

Brau­deau y fait le point - depuis son magni­fique appar­te­ment de la Place des Vosges — sur « ses » années 60 qui furent ses années de guerre. Ou de guère. Même si se croisent Hal­lier (borgne par­fois flam­boyant mais sur­tout instable et ignoble dans le livre), Cay­rol, Sol­lers, Barthes et les par­ti­sans de Tel Quel : bref, toute l’intelligentzia du Seuil, struc­tu­ra­lisme et mise en abyme du dis­cours com­pris. Il y a aussi Bowie et quelques autres qui ouvrent de quelques mètres les fron­tières germanopratines.

La satis­fac­tion nar­cis­sique et quelque peu pré­ten­tieuse (euphé­misme) sent la mou­lure, l’encaustique, le rance. Tout reste au niveau de l’anecdote d’une bana­lité crasse et d’un ennui équi­va­lent. L’époque est pas­sée : le livre aussi. Les anec­dotes ( plus ou moins dou­teuses car rewri­tées avec le temps ) ne font que mâcher des pous­sières. Elles manquent de tout et sur­tout d’humour et de pro­fon­deur. Cela se veut élégant, agréable mais pue les images Panini sans le mérite d’une cer­taine vir­tuo­sité.

Si Brau­deau ne jouis­sait pas d’une noto­riété (il fut direc­teur ou prête-nom — comme Michel Crépu aujourd’hui — d’une NRF réduite au rang de dépliant publi­ci­taire de Gal­li­mard ), son livre serait resté à l’état de manus­crit. La lit­té­ra­ture ne s’en serait pas plus mal por­tée. Elle peut se pas­ser d’une pra­tique du vide-grenier (chic) où se net­toie un vieux miroir propre à l’autosatisfaction et à ses fumi­gènes. Ils ont du mal à fas­ciné le lec­teur : ils l’enfument dans le meilleur des cas tant le livre ne pos­sède même plus le charme des choses qui ne sont plus.

jean-paul gavard-perret

Michel Brau­deau, Place des Vosges, Le Seuil, coll. Fic­tion et Cie, 2016.