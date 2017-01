Anna Boghiguian, Promenade dans l’inconscient (exposition)

Le monde, sa poé­sie et son néant

Le Carré d’Art per­met enfin de décou­vrit la pre­mière expo­si­tion per­son­nelle d’Anna Boghi­guian au sein d’une ins­ti­tu­tion fran­çaise. Il était temps. L’artiste, côté ins­ti­tu­tion­nel, a été expo­sée au ZKM, à la Docu­menta 13, aux bien­nales de Venise, Shar­jah et Istan­bul, au New Museum de New York. Son uni­vers est com­plexe, baroque, tor­turé et chargé de forces contraires ani­mées par l’intériorité de l’artiste comme par les mou­ve­ments du monde. A Nîmes, elle pro­pose une nar­ra­tion en dérive par­tir de l’histoire de la ville et de la réa­lité contem­po­raine. Les per­son­nages en papier côtoient de grandes voiles peintes pro­ve­nant de felouques d’Egypte et un grand jar­din com­posé de plantes médi­ter­ra­néennes. Il per­met à l’artiste d’évoquer le désastre écolo­gique qui pend au nez de l’humanité.

La visite de l’inconscient est faite ici plus en réfé­rence à Jung qu’à Freud dans la mesure où le pre­mier, en ses fon­de­ments de l’Imaginaire, fai­sait appel à des formes arché­ty­pales. Néan­moins, celles-ci quoique col­lec­tives parlent ici à l’inconscient de cha­cun. Les textes trop poli­cés de Cathe­rine David et Jean-Marc Pre­vot ne rendent pas for­cé­ment acte de la force poé­tique d’une œuvre où l’être est clipsé et éclipsé par les don­nées cultu­relles, reli­gieuses, etc.. Citoyenne du monde, la Cai­rote donne à ses images une den­sité expo­nen­tielle que cer­tains prennent pour un bric-à-brac. On est loin pour­tant de la simple l’installation même si la mise en espace joue céans un rôle majeur.

Mêlant par­fois ses propres écrits à ses œuvres, refu­sant la déli­ca­tesse raf­fi­née pour son risque orne­men­tal, l’artiste en est capable mais elle remo­dèle sans cesse les canons d’une beauté « clas­sique ». Les fleurs, les moto­cy­clettes et tous les objets comme les habi­tants de la pla­nète prennent un carac­tère par­ti­cu­lier entre cho­ré­gra­phie dia­phane et dyna­misme. L’enchantement est là mais tou­jours proche du chaos.

La tra­ver­sée de l’exposition est donc majeure là où le natu­ra­lisme devient mythique. Sur­gissent des émotions simples et essen­tielles. La pré­sence invi­sible de l’artiste est le maté­riau essen­tiel de l’œuvre où l’Imaginaire déploie une par­ti­tion par­ti­cu­lière. Anna Boghi­guian en est le chef d’orchestre, la musi­cienne, la brui­tiste. Son intel­li­gence inquiète, créa­trice et cri­tique la conduit à effec­tuer une suite de trans­gres­sions. Ne pou­vant se satis­faire des vieux codes et genres, elle fait appel à des méthodes d’exploration ori­gi­nale.

L’Imaginaire se tourne vers le forage, vers la décou­verte de nou­velles pro­fon­deurs, de nou­velles zones d’ombres. Il s’agit en quelque sorte de détruire les construc­tions des maîtres du monde gui­dés par leur seule volonté de puissance.

jean-paul gavard-perret

Anna Boghi­guian, Pro­me­nade dans l’inconscient ( expo­si­tion), jusqu’au 19 février, Carré d’art, Nîmes

Cata­logue bilingue coédité avec Wal­ther König et avec le sou­tien de Sfeir-Semler Gal­lery Hamburg/Beirut.