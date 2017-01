Alain Laboile, At the Edge of the world

Vies ailées

Alain Laboile habite avec sa grande famille dans un petit vil­lage du Sud-Ouest de la France. Sculp­teur, il est devenu pho­to­graphe. Mais nul ne peut limi­ter ses œuvres à des pho­tos de famille. Elles dépassent le cadre de l’intime comme celui du simple docu­ment. Elles acquièrent une forme d’universalité par leur ori­gi­na­lité. L’artiste est capable de sus­pendre le temps avec humour ou poé­sie.

Dans la mai­son fami­liale comme au grand air, le regar­deur navigue à l’aise. . Rien de cor­seté, tout est libre. La vie maté­rielle se mêle à une sorte de pureté. Les êtres germent avec une sim­pli­cité pre­mière. L’harmonie est là où tout, même l’inanimé, semble saisi de mou­ve­ment. Tout est à la fois bien rangé et fou­toir. Et du noir et du blanc jaillissent par­fois des sortes d’hallucinations.

Quant aux pho­tos d’enfants (les plus nom­breuses et de loin), elles n’ont rien de pué­riles et prouvent de la part de Laboile un art consommé du por­trait et de la prise. Rien ne heurte dans les sot­tises des fillettes et la ten­dresse des esti­mables parents. Les états de conscience sont pris sur le vif dans ce qui devient un ima­gier où — sau­va­geons ou non — les enfants s’évadent. Ils inventent des cho­ré­gra­phies et des jeux, trottent sur des car­re­lages ou des feuilles sèches, plongent dans un vais­se­lier idéal pour jouer à cache-cache. Chaque photo raconte à sa manière une his­toire. Des yeux miment des oiseaux. Des chats rechignent aux jeux mais acceptent le com­pa­gnon­nage des muses du pho­to­graphe.

Tout semble presque chi­mé­rique pour­tant tout est fidèle au réel du lieu et à la magie de celles et ceux qui l’habitent. Demeurent les perles de rosée aux pieds par­fois enduits de glaise, ce qui ne les empêche pas de s’envoler gaie­ment dès qu’un petit cha­grin est épongé. L’artiste donne ainsi pré­sence à celles et ceux qui trouvent ici les armes et sur­tout les sen­ti­ments pour inven­ter leur futur.

jean-paul gavard-perret

Alain Laboile, At the Edge of the world, Keh­rer Edi­tions, 2016.