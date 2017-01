Henri Droguet, Faisez pas les cons !

C’est fait

Qu’on se ras­sure : en dépit du titre de son livre, Henri Dro­guet — juste après la publi­ca­tion de Désordre du jour (Ed. Gal­li­mard) — change juste de bra­quet et de genre (ici le récit suc­cède au poème) en huit sec­tions : « Confes­sions d’un enfant du demi-siècle ; Fai­sez pas les cons !, Nord-ouest, Bords per­dus, A Dieu vat !, On se les gèle, Hauts les cœurs !, Un, deux trois… ». C’est la fête à nœud-noeud, les enfants du Christ deviennent des errants et, si on leur demande de prier, c’est juste d’attendre. Ils ne militent pas pour une étoile triom­phante.

Les comètes ne sont pas de leur domaine, ils ont d’autres queues pour habi­ter leur crâne. Si bien que les phares sont déca­pité. Les lâches sont débar­qués dans divers lieux plus ou moins cham­pêtres. Etre y devient moins Orphée qu’orfraie. Ne reste par­fois pour toute pré­sence de fémi­nine engeance qu’une tante Louise qui pose « sur le cul d’une cagette une assiette de faïence ébré­chée ornée de gros pétu­nias bleus et rouges peints à la main avec une tranche de pâté de lapin ». La côte nor­mande n’est plus celle de Duras. Res­tent des nébu­leuses de pom­miers et des ports de pêche où il s’agit de noyer le poisson.

Les scènes déferlent comme l’océan à l’heure où les pha­lènes entrent par les fenêtres. Mais les êtres sont trop falots pour s’en esbau­dir et pré­fèrent la vue d’une sta­tue en plâtre de saint Roch. Cela prouve chez eux un manque d’imaginaire. Dro­guet s’en amuse comme de ses nar­ra­teurs qui de l’estuaire de la Seine aux bor­dures de quais et de col­lines en moraines deviennent les agi­ta­teurs per­pé­tuels du mou­ve­ment des textes.

Leur cor­pus est baroque tant le voca­bu­laire est mul­tiple et nimbe toutes choses. Il cou­ronne les récits en légendes assai­son­nées d’humour donc d’intelligence. L’auteur y conci­lie des pièces a priori incom­pa­tibles pour créer les oscil­la­tions d’une poé­sie sinueuse. Elle laisse volon­tai­re­ment des taches sur le blanc imma­culé des pages. L’auteur en détecte les par­ti­cules d’un chant élec­trique selon un comp­teur Gei­ger lit­té­raire. Les fou­gères s’y font rou­quines, les oseilles gre­nues. Mais ce ne sont pas les seules. Tout devient four­rure de diverses espèces et l’auteur ne chi­pote pas côté digres­sions pour un décli­ner les états.

Demeure en axe tuté­laire un cer­tain Albert - sem­blable et frère de l’auteur et déjà croisé dans son œuvre. Au che­min les plus courts il pré­fère ceux de tra­verse où il y a bien mieux à trou­ver que la pré­ten­due vérité. Il emprunte leur voie rêvant de ren­con­trer des femmes de marins. Veuves pro­vi­soires pen­dant de longs mois, elles peuvent ensei­gner la seule vérité qui soit. Celle qui se dés­in­tègre en désir dès que le cidre fait du corps une masse d’électrons libres en un chaos plus ou moins géné­ral.

Le texte en devient l’épeire-diadème qui s’écarte de toutes cir­con­fé­rences pour rejoindre leur centre.

jean-paul gavard-perret

Henri Dro­guet, Fai­sez pas les cons !, Edi­tons Fario, 2016 — 14,50 €.