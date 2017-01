Alain Touraine, Le nouveau siècle politique

Le grand Taurobole

Alain Tou­raine confirme que la socio­lo­gie est la science des ânes. La phi­lo­so­phie de l’auteur tire sa gloire de la capa­cité d’enfoncer des portes ouvertes. Jouant des orgues à cinq cla­viers, le pen­seur bégaie depuis des années un gau­chisme bobo. Il demande dans sa grande clé­mence d’épargner les inno­cents et rap­pelle que les dic­ta­teurs sont de funestes exemples. Quant à l’avenir de la France, son apo­lo­gie se tri­cote dans la nos­tal­gie de ce qu’elle fut : une grande nation chré­tienne qui fuyait l’islam comme la peste. Bref, existe pour sor­tir de sa bière actuelle l’appel au retour d’un temps béni où les bons Fran­çais refu­sèrent l’industrialisation.

Pour abor­der es grandes ques­tions (natio­nale, reli­gieuse, écolo­gique), Tou­raine ne fait trin­quer qu’au verre de vin vieux. Afin de cor­ri­ger le monde de ses ava­nies, l’auteur devient tel le citoyen de Lorient que chanta Alfred Jarry et qui fut selon lui l’inventeur de la « pompe Rou­get » : elle aspire les idées reçues pour faire de celui qui la mani­pule leur illustre inven­teur. Leur pla­qué or lui appartiendrait.

Culti­vant une gouaille pour assem­blée d’adeptes, Tou­raine, tant ses inci­vi­li­tés sont cor­rectes, ne perd jamais le res­pect de son bou­lan­ger et sur­tout de son éditeur. L’auteur reste un zorro-astre. Il agite la vase des idées à la mode afin que des bulles s’envolent. Elles éclatent d’un livre à l’autre en méats de résis­tance.

L’auteur rap­pelle qu’il neige en hiver et qu’il fait chaud en été. Ses gerbes de feu ne sont que cendres. Chaque livre du bidasse socio­logue est un sque­lette des­sé­ché enrobé de lyrisme de séra­phin. Il enfonce les vitraux dont les car­reaux sont cas­sés et n’est qu’un de ces « héri­tiers» que Bour­dieu, en les dénon­çant, ne fit qu’entériner — ce qu’il fut lui-même, et Tou­raine avec lui. Il cli­quette du verbe en pèle­rin d’une nou­velle ère dont il éclaire non l’avant mais l’arrière.

jean-paul gavard-perret

Alain Tou­raine, Le nou­veau siècle poli­tique, Le Seuil, Paris, 2016.