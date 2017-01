Marcel Miracle, Dessins, collages (exposition)

Géant vert

Les féras du lac Léman rêvent que Mar­cel Miracle les pro­mène en laisse sur les quais de Saint Gin­golf, ville lacustre et fron­tière. Mais l’artiste demeure cir­cons­pect, ne sachant si elles veulent être bala­dées côté France ou côté Suisse. Pour les éviter et les empê­cher de lévi­ter, il navigue dans les miroirs de ses images jusqu’à ce que la main de l’eau caresse la terre. Néan­moins, à l’humus l’artiste pré­fère le sable du Sahara où la route reste infi­nie devant et à l’arrière de sa marche.

Face à l’universel bar­reau des cris­taux des mono­lithes ou à la pla­ci­dité de la dalle hori­zon­tale du tom­beau du lac, il reste l’éternel poète. Il donne des leçons d’inconduite aux mou­tons de Panurge qu’il a res­sus­ci­tés pour l’occase. Dans ses œuvres, Her­cule poi­reaute et les dents des cré­neaux de châ­teaux en Espagne subissent des caries. Mais le créa­teur les cou­ronne d’épines ou les chausse de binocles.

Chaque image s’hallucine. Des êtres y sau­tillent, les objets frap­pés par des cyno­cé­phales errent comme des den­tiers dont la colle ne tient pas. Tout pal­pite d’ironie en de telles images. Leurs algèbres four­millent d’équations impro­bables. Elles sont autant de pan­toufles de vair qui ne se sou­viennent plus de la viande qu’elles contenaient.

jean-paul gavard-perret

Mar­cel Miracle, Des­sins, col­lages, Gare­rie J-J Hof­stet­ter, Fri­bourg, 20 jan­vier au 25 février 2017.