Rachel Abbott, Une famille trop parfaite

Dans l’intimité d’un couple parfait ?

Quand Tom Dou­glas reprend ses fonc­tions en tant qu’inspecteur de police à Man­ches­ter, après quelques années d’absence, il est loin de se dou­ter qu’une de ses pre­mières enquêtes va s’avérer très déli­cate.

Oli­via Brookes, mère de famille modèle, a dis­paru ainsi que ses trois enfants. Son mari, éploré, ne com­prend pas ce qui s’est passé. Qu’est-ce qui a bien pu pous­ser Oli­via à quit­ter aussi subi­te­ment le foyer conju­gal, sans lais­ser aucune trace. Pour­quoi n’y-a-t-il aucune photo de famille ? Chose encore moins banale : deux ans aupa­ra­vant, c’est Oli­via qui signa­lait la dis­pa­ri­tion de son mari et de ses enfants. Affaire étrange, comme tout ce qui touche au passé d’Olivia et de son époux. Cette famille, soi-disant par­faite, semble cacher bien des secrets et des men­songes. Tom doit rapi­de­ment éluci­der cette mys­té­rieuse affaire, car le temps pour­rait bien jouer contre lui.

Une famille trop par­faite est le troi­sième roman de Rachel Abbott, paru en France. On y retrouve deux des per­son­nages du pré­cé­dent, le pas­sion­nant Le piège du silence, Tom Dou­glas et sa petite amie Liv. Dès les pre­miers cha­pitres, on retrouve les codes du page-turner : cha­pitres courts, assez ryth­més (tout du moins dans la pre­mière moi­tié), dis­pa­ri­tions inquié­tantes, per­son­nages à la psy­cho­lo­gie trou­blante, et une his­toire qui sus­cite notre curio­sité très rapi­de­ment.

Ici, Rachel Abbot aborde le thème du har­cè­le­ment moral au seing d’un couple qui paraît sans pro­blèmes. Pour­tant, der­rière les murs pro­prets de cette demeure anglaise, se pré­pare un véri­table drame. Les appa­rences sont par­fois trom­peuses, et même la voi­sine tou­jours aux aguets der­rière ses rideaux ne peut pas dire le contraire.

Cepen­dant, le roman connaît quelques lon­gueurs, et le sus­pense s’essouffle par­fois. Le dénoue­ment se révé­lera égale­ment sans réelle sur­prise, c’est un peu regret­table au vu de ce que pro­met­tait la pre­mière moi­tié du roman. Il en reste une ambiance étouf­fante, à l’image de ce couple au bord de l’asphyxie, qui n’est pas sans rap­pe­ler le film avec Julia Roberts Les nuits avec mon ennemi, ou le roman de Gil­lyan Flynn Les appa­rences.

On risque de retrou­ver le per­son­nage de Tom dans une pro­chaine aven­ture, car son passé fami­lial cache lui aussi quelques ombres. Alors à très vite, Mme Abbott !



Franck Bous­sard

Rachel Abbott, Une famille trop par­faite, Belfond, 2016, 496 p. –21,50 €.