Rae Armantrout, Extrémités

L’anti-narcisse

Fille d’un père mili­taire alcoo­lique et d’une mère dévote ven­deuse de sucre­rie, Rae Arman­trout n’eut qu’un rêve : tailler la route pour quit­ter San Diego. Ses études lui en donne l’occasion. Elle rejoint Ber­ke­ley pour tra­vailler avec Denise Lever­tov et ren­con­trer ceux qu’elle nomme ses « com­pa­triotes géné­ra­tion­nels », post beat-generation, dont Ron Silli­man, Lyn Heji­nian, Bob Per­el­man, avec qui elle élabore une « auto­bio­gra­phie expé­ri­men­tale col­lec­tive » en 10 volumes inti­tu­lée The Grand Piano.

Poé­tesse imper­ti­nente quoique uni­ver­si­taire, elle bas­cule rare­ment dans une emphase propre à ses pairs. Certes, elle semble par­fois joux­ter une logo­ma­chie super­fé­ta­toire. Mais les ques­tions sur le poé­tique qu’elle sou­lève ne sont pas for­cé­ment faciles à for­mu­ler. Contrai­re­ment à l’idée reçue, ce qui se conçoit bien passe par­fois en ce qui appa­raît amphi­gou­rique : de fait, il s’agit de ren­trer dans des méandres caver­neux pour trou­ver des lignes de fond en ce que la poé­sie rameute et pro­duit en des voix conflictuelles.

Parfois neutre, appa­rem­ment plate voire fade, la voix est là pour réunir le bata­clan des influences dis­pa­rates en une ato­na­lité qui trans­forme la musique sérielle du poème en une suite de mélo­pées enve­lop­pantes. Et il s’agit de com­prendre com­ment, dans un texte, par­ties et ensemble s’articulent, com­ment « la méta­phore rend jus­tice à la matière qu’elle repré­sente ». Rae Arman­trout ana­ly­ser enfin les moyens que pos­sède la poé­sie pour « repro­duire nos conflits et frac­tures dans l’étreinte fan­tômes des asso­nances et conso­nances, dans le corps résonné et réso­nant du lan­gage. »

L’auteure sait que nous ne « voyons » jamais le réel qu’à tra­vers des dis­tor­sions, des frag­ments, des méta­mor­phoses. A tra­vers celles-ci, la poé­sie ne cesse de lui poser des ques­tions. Elle est donc l’enregistrement d’une situa­tion réa­liste, mais elle est bien plus que cela. Elle entre­tient un rap­port étroit avec la vie. Celle-ci ne se com­prend que par la mise en jeu de la dif­fé­rence des points de vue et l’emploi d’un lan­gage plu­riel. Celui-ci se refuse chez elle à toute évoca­tion égotique. Elle évite donc le piège où ceux qui se croient poètes se piègent.

jean-paul gavard-perret

Rae Arman­trout, Extré­mi­tés, tra­duit de l’anglais par Mar­tin Richet, Série amé­ri­caine éditions Corti, 2016.