Antonio Moresco, Les Incendiés

Regrets et espérances

Ce texte semble d’abord celui de la déplo­ra­tion et du refus avant que les choses changent. Celui qui veut renon­cer à tout et a prévu de vivre en ermite va voir l’amour tra­ver­ser la mort. Après une longue errance en voi­ture, il finit par trou­ver refuge dans un hôtel au bord de la mer où il vit caché. Mais s’ensuit une nuit d’apocalypse. L’homme trouve son salut en fuyant sur une falaise. Lui appa­raît une étrange femme aux dents d’or. Elle lui révèle qu’elle a orga­nisé pour lui ce chaos.

Avant de s’effacer, elle lui demande s’il veut brû­ler avec elle. Sidéré, il se met à sa recherche. Elle le conduit sur le che­min de sa réa­li­sa­tion là où la féro­cité du temps se mêle à l’amour et à la recherche de la liberté — ce qui ne va pas for­cé­ment de soi.

Par un retour au nata,l il s’agit de quit­ter un monde pour un autre en un revi­re­ment là où dieu s’absente au pro­fit d’une autre pré­sence. Elle induit que la femme n’oublie pas l’homme et que ce der­nier n’oublie plus la pre­mière. Le texte devient par cette présence/absence sacrée de la femme l’occasion de reve­nir à la terre en un retour­ne­ment non de celle-ci mais de soi.

Une fusion est en cours face à la confu­sion par une pré­sence mys­té­rieuse, exal­tante, héroïque et pre­mière capable de sor­tir du désastre. Une para­doxale remise en cause de la mort se crée par l’agitation et le trouble d’une telle « visitation ».

jean-paul gavard-perret

Anto­nio Moresco, Les Incen­diés, Edi­tions Ver­dier, tra­duit de l’italien par Laurent Lom­bard, coll. « Terra d’altri », 2016, 192 p. — 16,00 €.