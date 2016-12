Amélie Adamo & Anya Belyat-Giunta, Poupée rus(s)e

Au miroir des dissemblances

Croyantes envers la beauté, le monde, la beauté du monde, Ame­lie Adamo & Anya Belyat-Giunta ne se contentent pas de se pros­ter­ner devant elles et devant lui. Elles sont assez lucide pour l’éprouver mais suf­fi­sam­ment « folles » pour ne pas s’y limi­ter. Le texte d’Amelie et les œuvres plas­tiques d’Anya créent un par­cours inache­vable à tra­vers une série de courts-circuits où l’humour devient la taupe dor­mante.

Ecrire ou mon­trer le monde revient à recon­naître que toutes ses signi­fi­ca­tions demeurent en sus­pens tant que l’on n’a pas achevé de se com­prendre soi-même. Mais cela est impos­sible. Il y faut, comme le titre l’indique, de la ruse. Mais comme il l’indique aussi, le moi comme le monde est un oignon : chaque couche en cache une autre. Au revers de soi, tapie dans l’ombre de la pré­cé­dente, elle s’imbrique déjà dans la sui­vante. Si bien que le jeu de la nudité lui-même ne repré­sente plus rien.

« Vénus Mater Déesse / Muse Madone Prin­cesse / Gueule d’amour », telles sont les facettes de celle qui est elle-même et une autre en « boucles d’or, boucles d’ébènes » — à ce titre elle serait une béné­dic­tion pour le pro­chain livre de J-J Schuhl… Quant aux oeuvres plas­tiques, elles enfoncent le clou au milieu de seins de glace, de che­veux d’ange noir en disant ce que les mots ne montrent pas. La per­ma­nence dévoi­lée est une fluc­tua­tion entre le domaine du masque et l’insurrection vitale.

Le paraître et l’être, le bien et le mal ne font qu’un. Les deux créa­trices expriment une vérité absente par deux lan­gages capables de sou­le­ver l’espace creusé entre dis­si­mu­la­tion et dévoi­le­ment. Les deux vont de pair car rien n’est blanc ou noir. Quand l’être ou le monde dévoile un aspect de sa beauté, un autre masque apparaît.

Certes, sous sa den­telle la pou­pée appa­raît. Néan­moins, en plus belle femme du monde, elle ne peut don­ner que ce qu’elle est : « Est-ce moi qui l’imite ? / Est-ce le soleil en moi ?/ Suis-je sur elle robe de glace ? Laquelle vraie ? Laquelle ment ? ». Toutes sans doute, ce qui n’empêche pas au plai­sir d’éclater sous sa vulve « satin rose » en spasmes.

jean-paul gavard-perret

Amé­lie Adamo & Anya Belyat-Giunta, Pou­pée rus(s)e, A/OVER edi­tions, Paris, 2016.