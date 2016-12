Andrea Heller, New work at Petra Gut Contemporary (exposition)

Quand ce qui entoure libère

Andrea Hel­ler est maî­tresse en l’art d’émulsions des formes et des cou­leurs. Son tra­vail détourne d’une peau phy­sique super­fi­cielle du monde en un ima­gi­naire laby­rin­thique et sen­suel. Tout dépas­se­ment impose un dépla­ce­ment afin que la com­plexité opère sous ce que géné­ra­le­ment l’apparence avale.

L’artiste donne vie au corps mais loin de toute pos­tu­la­tion à une res­sem­blance de conve­nance. Il devient une sorte de pay­sage fait de vagues qui gros­sissent et d’autres qui se creusent. Andrea Hel­ler découvre ce qui est cou­vert et couvre ce qui habi­tuel­le­ment semble à nu. Elle bouche les blancs par les cou­leurs, les cou­leurs par le blanc. Le lan­gage des lignes et celui des matières crée une com­pa­cité sub­tile plus qu’une épaisseur.

Ce qui entoure libère, ce qui semble s’étendre libre­ment crée un espace strict. Tout joue dans cette pro­blé­ma­tique. L’artiste sai­sit la puis­sance de l’artifice sur l’organique et ce qui se passe entre liberté et emprise. L’œuvre reste sur une ligne de crête : ima­gi­naire et réel, abs­trac­tion et figu­ra­tion, arti­fice et fait de nature créent des lieux étranges entre l’image et le monde.

jean-paul gavard-perret

Andrea Hel­ler, New work at Petra Gut Contem­po­rary, Zürich, jan­vier 2017.