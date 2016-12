Rebecca Lighieri, Les Garçons de l’été

Surf’ in

Il y a du capi­taine ad hoc, de l’aigle fin, du Tin­tin et de la miloute chez Rebecca Lighieri (aka d’Emmanuelle Bayamack-Tam). Elle se fait appa­rem­ment ici mère Teresa des sur­feurs et d’une cer­taine jocaste sociale. Rechi­gnant à l’ouvrage mais pas à la jalou­sie quant à la jouis­sance ne demeure que l’envie : il arrive qu,e pour un gar­çon de la plage cher aux « Beach-Boys », la mer devienne un water l’eau.

Plu­tôt que de conter fleu­rette, suite au méfait d’un requin-bouledogue qui ne se contente pas de don­ner mal de chien et peur bleue, l’auteure entame un roman sédui­sant car épou­van­table. Elle mixe la cruauté aux faux-semblants d’un milieu où les conven­tions men­son­gères deviennent une blague chauf­fante. Jouant les Hip­po­crate des hypo­crites, la roman­cière méri­te­rait sans doute un prix de ver­tige tant elle anti­cipe tou­jours de quelques mots la parole dite et ce, même si l’oral est hardi.

Plutôt que cirer les pompes de la fic­tion, elle y intro­duit des cir­cons­tances san­guines en entrant dans le cercle des sur­fers dis­pa­rus. Ils deviennent des Horace coriaces jouant de bien des audaces avant que jeu­nesse ne passe. Le roman devient une belle leçon d’inconduite de ceux qui se baignent dans la mer tur­quoise puis rouge.

Les déliés sont rem­pla­cés par de nom­breux dés pipés qui tentent d’abolir moins le hasard que la des­ti­née. A peine rha­billés, les sur­feurs font des vagues. “L’azur, l’azur, l’azur” cher à Mal­larmé sombre en des hori­zons qui ne répondent plus à l’appel des sibylles loin­taines. Reste le jeu des masques sur la glaise humaine. La lit­té­ra­ture façon Rebecca est donc com­pa­rable à celle de l’oublié René Bel­letto : elle ne parle plus du haut de la condes­cen­dance même si beau­coup d’écrivains font pen­ser le contraire. N’existent ici ni trop de notes, ni trop de pein­ture mais la juste musique d’un tableau de genre où tout prouve que nul ne peut être et avoir l’été.

jean-paul gavard-perret

Rebecca Lighieri, Les Gar­çons de l’été , P.O.L éditeur, Paris, 2016.