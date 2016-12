Johann Chapoutot, La Révolution culturelle nazie

Vieille ritour­nelle mor­ti­fère

Johann Cha­pou­tot pour­suit ce qu’il a com­mencé dans deux de ses pré­cé­dents livres ( Le National-socialisme et l’Antiquité, La Loi du sang : pen­ser et agir en nazi : l’instrumentalisation nationale-socialiste d’une Anti­quité fan­tas­mée et recons­truite selon des cri­tères raciaux. Une noria de pré­ten­dus savants en devinrent la cau­tion et répon­daient avec ser­vi­lité à une idéo­lo­gie. Par leurs soins, elle se colora d’une pseudo vérité « scien­ti­fique ». Cette doxa créa entre autres une filia­tion entre Grecs et Alle­mands peu évidente a priori. Et il n’est pas jusqu’à la flamme d’Olympie à rega­gner par leurs pro­pos sa « matrice sep­ten­trio­nale » en de belles tor­sions dis­cur­sives.

Une telle mobi­li­sa­tion de l’Antiquité au ser­vice du nazisme n’était pas d’une évidence fla­grante. Face aux « pen­seurs » clas­siques du pan­ger­ma­nisme et d’une Alle­magne médié­vale lar­ge­ment mythi­fiée, fai­sant l’impasse sur la Rome antique « confis­quée » par Mus­so­lini, les théo­ri­ciens s’orientèrent vers la Grèce que les hommes du Nord rêvaient d’occuper dès 1941 afin de régé­né­rer un peuple « abâ­tardi » par les occu­pa­tions turque et chrétienne.

Pour ces pen­seurs les Grecs sont des Nor­diques au simple titre qu’ils ont bâti la civi­li­sa­tion la plus brillante qui a vu naître la phi­lo­so­phie occi­den­tale. Dans cette approche, Sparte la Dorienne détrône Athènes en incar­nant les ver­tus d’une race pure qui pré­fi­gu­re­rait la poli­tique raciale des hit­lé­riens. Pour eux, Aris­tote n’est qu’un vul­ga­ri­sa­teur, les stoï­ciens des “asia­tiques” déca­dents, le reste se com­bine en un bidouillage rhé­to­rique pour croi­ser ori­gine indo-aryenne et autoch­to­nie. Tacite lui-même — du moins les pré­sup­po­sés que les « savants » du Reich attachent à sa pen­sée — leur four­nit une aide pré­cieuse : les Anciens auraient prouvé que les mélanges affai­blis­saient les peuples.

Mais Cha­pou­tot élar­git ici les pro­pos de ses deux livres pré­cé­dents. Il rap­pelle com­ment la culture a été détour­née de son essence natu­riste ini­tiale — à savoir la trans­crip­tion et le culte de la terre, de l’eau et de l’homme pri­mi­tif défen­seur de sa tribu. Le grand « tour­nant » serait mar­qué par la venue des Sémites en Grèce et leur évan­gé­li­sa­tion par le judéo-christianisme. Pour sau­ver la race nordique-germanique, les théo­ri­ciens ont donc bétonné ce qu’Hitler rêvait : les fon­de­ments d’une « révo­lu­tion cultu­relle », manie des dic­ta­teurs quelle qu’en soit la cou­leur — Sta­line et Mao ne sont jamais loin. Et ils trouvent tou­jours des intel­lec­tuels forts de pré­sup­po­sés fan­tai­sistes. Les « phi­lo­sophes » nazis revi­si­tant la Révo­lu­tion Fran­çaise (dont le droit fut revu « à la louche ») puis Kant et son impé­ra­tif caté­go­rique allaient réécrire une « morale »(sic) propre à une idéo­lo­gie qui se tar­guait de refon­der l’occident. C’est une vieille ritour­nelle mor­ti­fère tou­jours prête à se réanimer.

jean-paul gavard-perret

Johann Cha­pou­tot, La Révo­lu­tion cultu­relle nazie, Gal­li­mard, collec­tion Biblio­thèque des His­toires, 2017.