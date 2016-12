Nina Leger, Mise en pièces

Une apo­lo­gie du sexe dans la norme bobo

Le livre de Nina Léger se veut « romance » et non roman. Soit. La nar­ra­trice s’y construit « un palais de mémoire qui, à mesure qu’il se peuple de sexes nou­veaux, se com­plique de cou­loirs, d’annexes et de dépen­dances. Les portes y sont tou­jours plus nom­breuses ». Soit. Mais sous les chausse-trappes (bien ano­dines), rien ne neuf sous le soleil de la fic­tion. Se déroule une his­toire de sexe qui se veut sul­fu­reuse. Elle ne l’est pas. Et du sous-titre iro­nique (du moins semble-t-il) de « romance » jaillissent des cache-sexes à défaut de cache-misère vu les lieux qui servent de décor à la fic­tion.

La sexua­lité est recy­clée dans une suite de balades pari­siennes et de huis clos où l’auteeur cherche à plaire à sa lec­trice, à son lec­teur à l’image de sa séduc­trice de nar­ra­trice. Au souffre fait place le souf­fre­teux plus ou moins phti­sique. Le jeu entre le fan­tasme et la réa­lité rend la sexua­lité confor­table, ce qui n’empêche pas de trans­for­mer les mises à chambre en mise en pièces pas for­cé­ment montées.

Mais à force de mani­pu­ler le lec­teur au « bras » de sa nar­ra­trice dévo­reuse d’hommes et sous pré­texte de zoo­mer puis­sam­ment sur le sexe, l’auteure de cette « his­toire natu­relle » (pour reprendre le titre du livre pré­cé­dent) et natu­riste pro­duit un récit bien télé­phoné — il y a quelques années encore on aurait dit faxé. Certes, la romance est sou­vent bien écrite, son chef d’orchestre mul­ti­plie les for­mules qui font mouche et les réfé­rences lit­té­raires et artis­tiques qui font bien. Mais cette apo­lo­gie du sexe reste néan­moins dans la norme bobo.

La roman­cière semble ne pas oublier que les romans sont lus par les femmes de plus de cin­quante ans, libres certes mais comme on disait jadis « il ne faut pas pous­ser les mémés dans les orties ». Il convient donc de culti­ver la fesse légère plus qu’urticante. Nina Léger le « réus­sit » parfaitement.

jean-paul gavard-perret

Nina Leger, Mise en pièces, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, Paris, 2017.