Paul Badin, Suite nordique & Poèmes à l’étroit

Feuilles de route

Les deux nou­veaux livres de Paul Badin sont bien dif­fé­rents même si cha­cun à sa manière balise le temps. Suite nor­dique est un jour­nal de voyage, Poèmes à l’étroit, de mor­ceaux de vie et de mémoires. L’écriture y est très dif­fé­rente. Dans le pre­mier, le poème est une struc­ture com­plexe où chaque para­graphe se dégrafe en diverses sous-couches comme si chaque har­mo­nique s’enrichissait de secondes et de tierces là où tout tangue volon­tai­re­ment entre les trouées lumi­neuses du ciel et les nuages plom­bés dans la mer.

Naissent de chaque moment du voyage des pré­sences autant déli­cates que fortes impro­bables et réelles. L’artiste les capte au fil des jours et des ren­contres dans le but de créer une poé­tique très pré­cise. Elle décale la « réa­lité » selon une liberté qui n’a rien de gratuite.

Les glis­se­ments opé­rés dans Poèmes à étroit (les «volon­tai­re­ment » sans doute mal nom­més) font qu’une autre réa­lité appa­raît. Moins exo­tique ou de manière dif­fé­rente, puisqu’il existe là un voyage dans le temps proche ou plus reculé. Tout glisse de l’évidence au secret, du secret à l’évidence là où “sur la grande page blanche de l’oubli d’autres ice­bergs per­dus sortent de l’ombre”. Cette déam­bu­la­tion ramène vers des expé­riences connues-inconnues là où le des­sein humain est confronté aux don­nées immé­diates de la vie mais comme à ses échos plus loin­tains.

Chaque livre joue de l’à-peine, de l’épars au sein d’une musi­ca­lité mini­ma­liste, aérienne qui recom­pose d’incessants échos et des che­vau­che­ments de frag­ments. Le dépha­sage de la com­po­si­tion crée une méta­mor­phose de ce qui passe habi­tuel­le­ment par l’opulence et la masse des écrits. Les êtres qui appa­raissent n’ont pour­tant rien de spectres : ils res­tent des humains. De la « ruche d’Hip­po­crate » à l’établi du grand-père.

jean-paul gavard-perret

Paul Badin, Suite nor­dique & Poèmes à l’étroit, Encres Vives, Colo­miers, 2016, cha­cun 6,10 €.