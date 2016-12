Ivan Alechine, Enterrement du Mexique

Le chan­teur du Mexique haut

« J’ai le sen­ti­ment de mar­cher sur le fila­ment enfermé d’une ampoule élec­trique » : voilà qui peut don­ner à Ale­chine un côté Dada ou sur­réa­liste. Il est récur­rent dans ce livre où « Par une fenêtre ouverte la pous­sière met le coude sur la por­tière / l’autocar fume une ciga­rette ». C’est dire que l’auteur reste dans le droite ligne de son père (Ale­chinsky) et du sur­réa­lisme belge.

Comme eux, il n’est pas de ces taupes avides de sucre­ries lit­té­raires ou plas­tiques. Le poète ne momi­fie rien. Cap­tant l’héritage des avant-gardes, il se veut — et là l’inverse de son père — « poète sur le motif ». Chris­tian Dotre­mont — belge comme lui — et Mal­colm Lowry ne sont jamais loin. Il est vrai que l’auteur a été élevé au milieu des peintres et des poètes. Il en fut lar­ge­ment boosté. Et l’auteur eut très vite l’art de se décou­vrir : “Ado­les­cent, j’ai cru me voir plus fille que gar­çon, à nou­veau j’ai eu peur de ma pro­pen­sion à m’exciter seul. Peur de l’onanisme en pen­sée, peur de l’onanisme en écri­ture, plus tard. Je pos­sé­dais la vitesse, mais le frein ?” Pas sûr qu’il l’ait trouvé, néan­moins il sait faire le tri entre ses pépites et leurs scories.

D’où, après celui d’Artaud, son voyage au Mexique ou plu­tôt sa dérive en quête de visions comme « Le Momo » en cher­cha dans les terres rouges du pays. Tou­te­foiss, Ale­chine est moins à la recherche des Dieux que des lieux. Ceux par exemple qui han­tèrent les poètes de la Beat Gene­ra­tion. Mais l’auteur ne néglige en rien les réa­li­tés du ter­rain, leurs télés et au pas­sage les femmes foraines ou non pour s’envoyer en l’air. Néan­moins, l’histoire mythique demeure avec sa vio­lence et tant de roues de tor­tures sous un ciel de sang.

Plus que jamais le pays semble baroque à sou­hait avec ses gang­sters et ses gou­ver­nants (qui se res­semblent comme des frères), avec un melting-pot confit de main street, de sub­cul­tures, de croyances ani­mistes et de catho­li­cisme, le tout entre les aca­jous qui “plongent leurs racines dans les fis­sures vol­ca­niques mas­quées par des cou­lées de bam­bous”. Le texte est lumi­neux et noir, mul­ti­co­lore et âpre là où il n’est pas jusqu’aux rochers à s’animaliser pour tan­ner “une peau de jaguar tacheté”.

Superbe en son néo-surréalisme, le texte pos­sède une ori­gi­na­lité en rien de sur­face. D’où l’importance du mot “enter­re­ment” dans son titre. En une écono­mie plus libi­di­nale que mor­bide, le Mexique reste aussi concret qu’irréel. Les temps, les pay­sages et les couches sociales créent une maté­ria­lité spi­ri­tuelle.

Ale­chine montre tant que, si une étoile vacille sur un vagin d’un man­ne­quin de cire, il ne faut pas for­cé­ment y voir du corps sinon celui d’une éolienne qui tourne à vide.

jean-paul gavard-perret

Ivan Ale­chine, Enter­re­ment du Mexique, Des­sins ori­gi­naux d’Arroyo, Edi­tions Gali­lée, col­lec­tion « Lignes fic­tives »,Paris, 2016, 96 p. — 16,00 €.