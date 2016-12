Portrait du poète en diabolo compactor de François Bladier : entretien avec François Bladier (“Bébé”)

Fran­çois Bla­dier est un ico­no­graphe ico­no­claste qui se dégage des mou­vances plus ou moins recon­nues des formes poé­tiques de débor­de­ments. Il le prouve dans son inter­view dont les car­rés - et divers plans — agressent le lec­teur en cas­sant fil et motif du dis­cours admis sur le blanc du sup­port. Dis­cret et altruiste le poète plas­ti­cien se met sou­vent au ser­vice des autres : pour preuve, sa nou­velle revue « Bébé » (fon­dée avec Nadine Agos­tini qui forme avec lui le couple lit­té­raire Blad&Nad ) dont le numéro zéro vient de sor­tir. Avec Bla­dier, la poé­sie met les nerfs en pelote, elle réveille « car­ré­ment », en rec­tangles et triangles.

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

LES RAPIDES

MEWA

POT DE PATE

DENOMINATION

NERA

BAIN

COUP DE BALAI !

351

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

SARDINAS

ENSEMBLE

BLOO

OUVERTES!

MILLION BELLS

KALMINE

MI CUISSE

845

A quoi avez-vous renoncé ?

BLA BLA

SOUFRE LAVE

LAVAN

LA VIE!

CLIC CLAC

LE MECHOUI

BODY MINUTE

235

D’où venez-vous ?

NAISSANCE

NEW CIRCUS

CLIMALIT

INSTRUMENT

ANNE

GAULE

N ATTEND PAS

157

Qu’avez-vous reçu en dot ?

LAJOIE

SULPICELOT

DU TIC TAC

LOTVILLE

LOTIONNE

DIABOLO

MANUS

788

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

TABAC

BABIES!

RUE PAPE

A NANA COUPE

LA MALLOKDO

CARROMECA

LASOLUTION

598

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes et poètes ?

J ECONOMISE

LISSANT

DIALOG

PELE POMMES

COMPACTOR

KUTER!

PROPELLER!

673

Com­ment définiriez-vous votre approche de la “matière” dans la poé­sie et l’art ?

SOL SOUPLE

BONVENTRE

CORFOU

BEAUCOUP

CORNE FINE

LABEEU

LE VRAI!

873

Quelle est la pre­mière image qui vous interpella ?

JE COLORIE

TETERRE

A B

BAMBOULA

MALINICI

QUILICI

LA BRIQUE

475

Et votre pre­mière lecture ?

OTARIES VIVANTES

LEUR A LINTER

SERVIPLUS

ZENZEN

NIKE LETAT

SIN STRE

FNE

1

Quelles musiques écoutez-vous ?

STYLE R

ACCESSORIES

BERNE R

POMBALENSE

LEVES TOI

LAPONIE

BALINAS

720

Quel est le livre qui vous aimez relire ?

LE CID

MAIGRE AUX

MOINS ESSORE

O SOLEIL!

SSERMENTE

MARSEILL

IMAFISH

416

Quel film vous fait pleurer ?

PETIT LAPIN

KAYSHA

DEL MONICO

BORDES

DE HEULE

SAY DE CUBA

DI MIDI

602

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

PEAU MATURE

PRESSENCE

BOIS NON

SERVEO

AMOLETTE

TURCKE

ENJOY MY CRASS

145

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

TONY

LE LYONNAIS

KATTY

BOIRON AUSSI!

LENTES

AVEC ETALIS

ARCANE ARCANE

448

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

ROME ROME

REVOLT

OH!LALALALA

SOLDATA

BETAFENCE

BATEAU BATON

BLA TEM

890

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

ANATOLE FRANCE

PARE BRISE!

EYECASE

NO ES INDIANOS!

MERCI

MAX GROSS

TARE

288

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anniversaire ?

LA JOCONDE

KISS CRY

ART ART

ITALISTE

APOLOGIZE

PUPILLES

ESP T CLI

752

Que défendez-vous ?

LE TOUT COMPRI

U NI TY

N THE NOSE

NE VENDEZ

LE PASSER

MACREUSE

L UN VERS

309

Que vous ins­pire la phrase de Lacan: “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

!

PSY

BARRE ICI

GENIE VAPEUR

AI

LE RANK

UNIOUEMENT

106

Que pensez-vous de celle de W.Allen: “La réponse est oui mais quelle était la question?”

OUI!

ARD

PLOMB STYLE

MOT MENTAL

EGA NICE

WOW

NON!

179

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

NOYE?

TE VET

QIN QIN

TI GRAFFITI

MABUSE

O QUINZE

JUS BLICK

6

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 9 novembre 2016.