Florence Pazzotu, Frères numains (discours aux classes intermédiaires)

Quand la poé­sie mélenchonne

Au « sale savon » (Prigent) de la poé­sie, Flo­rence Paz­zuto pré­fère le consen­sus facile et sans double piste. Ses effets rhé­to­riques ruis­sel­le­ment de fac­tice. Le pro­ces­sus sonore — cher aux tenants des éditions Al Dante — enchaîne plus qu’il ne déchaîne dans une « bonne » parole sans ten­sion mais huilé d’évidences. La poé­tesse qui rede­vient « djeune » s’époumone à bon compte : « vous enten­dez, ça gronde, ça bombe le torse, ça tape du poing, ça sanc­tionne, les voya­geurs sans billets, les pro­fi­teurs du rsa, les res­quilleurs, les agi­tés, agi­ta­teurs, les mili­tants incon­trô­lables, les fraî­che­ment radi­ca­li­sés, des dji­ha­di­sés plus ou moins, ça jus­ti­fie toutes les écoutes, après la flexi­sé­cu­rité voici la sûreté libé­rale ».

Bref, la poé­sie mélen­chonne à tout va. Enga­gée, et à ce seul titre, la poé­sie ne convainc que les convain­cus et glisse au bord de la pré­emp­tion. La harangue est piètre. Ce qui n’empêche pas Ber­nard Noël — qu’on connut plus ins­piré — d’applaudir le « défi de faire signe sans aucune réserve à un ave­nir – inouï ». Voire.

De fait, Flo­rence Paz­zotu ne fait que se bai­gner dans la langue avec jouis­sance en jouant les Vil­lon post­mo­dernes mais en oubliant ses débris du sens et ses mélanges qui font encore vibrer des rires que mécon­naissent les mani­fes­tants exal­tés d’un pas­séisme élevé au rang de révo­lu­tion. Tout cela se veut ven­geur, sonore et furi­bard mais reste plein de fai­blesses atten­dues qui n’apportent rien à la dignité du poé­tique.

Les flèches de Flo­rence Paz­zotu se pensent apo­ca­lyp­tiques : elles ne sont qu’attendues. Secouée de cris, la poé­sie est don­née pour rien tant elle fonce, dans un enthou­siasme naïf, plus vers l’arrière que vers l’avant. L’excès n’est que retrait par coup d’œil dans les rétro­vi­seurs de l’histoire. C’est du Julien Blaine fémi­nin et nar­cis­sique. Les sou­bre­sauts ne pos­sèdent de scan­da­leux que leur nom et res­tent en extrême recul. Comme disait Coluche : cir­cu­lez, il n’y a rien à voir (ou à lire).

jean-paul gavard-perret

Flo­rence Paz­zotu, Frères numains (dis­cours aux classes inter­mé­diaires), Al Dante, Mar­seille, 2016.