Cécile Desailly l’attentive : entretien avec la photographe

Cécile Desailly refuse de bar­der le réel de plumes ou de ban­dages her­niaires. Elle arrache ses œuvres au règne du spec­tacle même si au besoin ses prises jouent de la séduc­tion. La pho­to­graphe porte atten­tion à ceux qu’on oublie par­fois et crée un réa­lisme mâtiné de poé­sie. Basée sur le por­trait, l’œuvre sort de l’anecdote psy­cho­lo­gique pour don­ner à voir une beauté qui échappe aux masques.

L’artiste demeure sin­gu­lière dans son déchif­fre­ment des appa­rences col­lec­tives under­ground ou non. Son tra­vail garde une rigueur et une pré­ci­sion rares. Il s’agit là de la meilleure uti­li­sa­tion des forces du réel pour le por­ter à une para­doxale pureté : de la confu­sion et de l’obscurité, telle une poé­tesse visuelle grunge, elle crée un sup­plé­ment d’âme pour tou­cher les lieux impé­né­trables de l’être.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La pho­to­gra­phie qui occupe aujourd’hui toute ma vie du matin jusqu’au soir et par­fois même jusqu’à l’aube . Sinon, j’ai un chien et un chat qui ne connaissent pas la notion de grasse matinée.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfants ?

Mes rêves d’enfants sont sur le point de se concrétiser

A quoi avez-vous dû renoncé ?

Je n’ai pas l’impression d’avoir renoncé à quelque chose car je suis tou­jours en évolu­tion et puis j’ai appris au gré du temps à ne pas avoir de remords ni de regrets .

D’où venez-vous ?

Mon père est basque et ma maman de La Rochelle . J’ai vécu toute ma jeu­nesse en ban­lieue pari­sienne au sein d’un foyer modeste .

Qu’avez-vous reçu en dot ?

Mon ouver­ture et ma curio­sité du monde qui m’entoure sont pour moi des dons car ils ne s’inscrivent pas dans l’éducation que j’ai reçue. Je suis une rési­liante à vrai dire .

Un plai­sir quo­ti­dien (ou non) ?

Mon plai­sir quo­ti­dien est de me retrou­ver seule avec mon chien et mon chat sur le canapé fumant une ciga­rette et buvant un café .

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

On dit de moi que je suis mys­té­rieuse, ce qui est pour moi un com­pli­ment mais sinon je ne pour­rais pas vous dire ce qui me dis­tingue des autres. Peut-être le fait de me trou­ver là où per­sonne ne m’attend .

Com­ment définiriez-vous votre approche du por­trait ?

L’approche du por­trait consiste à faire res­sor­tir l’âme des autres . D’aller au plus pro­fond de l’individu, s’immiscer dans son jar­din secret et en faire res­sor­tir quelque chose de beau sans user de fards ni d’artifices .

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

La pre­mière image qui m’a inter­pel­lée, et j’étais toute jeune, est celle d’Omeyra San­chez morte sous les yeux du monde entier en 1985. Le pho­to­graphe ne s’en remet­tra pas et se sui­ci­dera quelques années après.

Et votre pre­mière lec­ture ?

J’aime relire Le Petit Prince car sons sens évolue au fur et à mesure des lectures .

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Le Kid » de Char­lie Cha­plin : il est d’un huma­nisme hors du com­mun et c’est une ode à la vie comme le fai­sait si bien Chaplin.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Je ne sais pas … Je n’ai à vrai dire peur de per­sonne, donc si le besoin d’écrire me vient, j’écris sans pro­blème à la per­sonne en question.

Lorsque vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Quand je me regarde dans le miroir, je vois une jeune femme qui a déjà un long par­cours der­rière elle mais qui fina­le­ment est au début d’une nou­velle vie grâce à la photo

Quel est pour vous le lieu mythique ?

Paris bien entendu ! C’est une ville a plu­sieurs facettes que j’apprends au fur et à mesure de mes sor­ties à connaître .

De quels artistes vous sentez-vous le plus proche ?

J’aime les auda­cieux et ceux qui créent leur propre uni­vers et il y en a beau­coup, mais pour faire simple je dirais : David Lynch, William Klein, Aga­tha Chris­tie, Char­lie Cha­plin, Andy War­rol, M. Par­ker, Prince, David Bowie, Mick Jag­ger etc.…

Que défendez-vous ?

La cause ani­male me touche par­ti­cu­liè­re­ment : je suis deve­nue végé­ta­rienne par convic­tion mais toutes les causes sont justes à défendre quand il est ques­tion d’inhumanité, d’oppression et de vio­lence Donc, en tant que photograph,e je suis prête à défendre toutes les causes .

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

J’ai tou­jours vécu l’amour comme un par­tage, donc je ne peux être d’accord avec l’auteur. J’ai été déçue et j’ai aussi déçu de mon côté, mais il y a tou­jours l’espoir de trou­ver sa moi­tié sans se tor­tu­rer l’esprit .

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Il faut savoir dire Non …

Quelle ques­tion ai-je oublié de poser ?

Tu as oublié de me deman­der ce qui m’avait amené à la pho­to­gra­phie et pour­quoi j’avais choisi ce moyen d’expression.

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 16 mai 2016.