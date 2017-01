Fédor Dostoïevski, Les Pauvres gens

Avec cette lec­ture des Pauvres gens s’ouvre notre vaste dos­sier consa­cré à Dos­toïevski qui se consti­tuera au fil des semaines à rai­son d’une chro­nique heb­do­ma­daire.

Pour une pré­sen­ta­tion de l’ensemble de ce tra­vail, lire notre article d’introduction.

L es Pauvres gens (Bed­nyé lioudi en russe), paru en 1846, est le pre­mier des récits de Fédor Dos­toïevski. C’est un roman épis­to­laire publié ici en deux cent cinquante-neuf pages, à la cou­ver­ture illus­trée d’un détail d’Alarme (1934) de l’artiste russe Kusma Petrow-Wodkin (1878–1939). En exergue, une cita­tion du Prince Vla­di­mir R. Odoïevski (1803–1869), roman­cier russe lui aussi (Les Nuits russes — 1844), qui, à l’instar de nombre de ses com­pa­triotes et contem­po­rains, ins­pi­rera beau­coup celui qui devien­dra un des maîtres de la littérature.

Makar Alexeïe­vitch Dévou­ch­kine et Var­vara Dobros­sio­lova sont deux parents éloi­gnés qui se retrouvent de part et d’autre d’une rue pauvre et sor­dide de Péters­bourg. Une pro­fonde affec­tion lie les deux pro­ta­go­nistes que des tour­ments rap­prochent. Makar Dévou­ch­kine est un petit fonc­tion­naire sans ave­nir et assez âgé. Var­vara “Varenka” Dobros­sio­lova, une pauvre jeune fille qui a été désho­no­rée par M. Bykov, un riche pro­prié­taire terrien.

Au fil de la cor­res­pon­dance, l’affection de Makar Dévou­ch­kine se mue en amour pla­to­nique. Il n’a de cesse de pen­ser au bon­heur de sa pro­té­gée au détri­ment de sa santé. Alors qu’il n’a pas de quoi payer régu­liè­re­ment sa logeuse, que ses vête­ments usés, râpés, font peine à voir et donnent l’impression qu’il est un clo­chard, Makar dépense jusqu’au der­nier kopek pour offrir à Varenka bon­bons et livres. Il sombre, peu à peu, dans l’alcoolisme. Seules les inter­ro­ga­tions phi­lo­so­phiques — chères à Dos­toïevski - de Son Excel­lence, pour qui tra­vaille Makar Dévou­ch­kine, per­met­tront de retar­der une déchéance iné­luc­table par l’apport d’un billet de cent roubles.

Déchéance iné­luc­table car sous ses airs per­dus, déso­rien­tés, Var­vara Dobros­sio­lova sait exac­te­ment ce qu’elle veut. Le retour de M. Bykov, celui-là même qui l’a désho­no­rée, va, en effet, lui per­mettre de choi­sir, avec son cœur sec, la sta­bi­lité finan­cière. Elle saura très bien occul­ter les sen­ti­ments déme­su­rés de Makar Dévou­ch­kine. Et ce, avec une habi­leté par­fai­te­ment cal­cu­lée qui prend ses racines dès le début du récit.

Dès ce pre­mier roman, Dos­toïevski place les pions de ses grands che­vaux de bataille. D’une cor­res­pon­dance sen­ti­men­tale où se remarquent sur­tout les silences et les non-dits (Var­vara ne peut pas man­quer de voir que la grande dévo­tion à son égard de Makar Dévou­ch­kine est la cause même d’une ter­rible pas­sion) se dégage sa volonté d’explorer l’âme humaine. Cha­cun des per­son­nages, aussi bien les prin­ci­paux que les secon­daires, est dépeint avec une pré­ci­sion diabolique.

Autour de nos deux cor­res­pon­dants gra­vitent des per­son­nages aussi pauvres qu’intrigants : le mal­heu­reux Gor­ch­kov en pro­cès avec un com­mer­çant indé­li­cat et qui mourra le jour où sera pro­noncé le ver­dict ; Rata­ziaïev, l’écrivain médiocre mais qui per­met de voir les limites intel­lec­tuelles de Makar Dévou­ch­kine ; Anna Fio­do­rovna, la tante de Varenka, véri­table démon égoïste censé rame­ner l’âme égarée dans le droit che­min ; Fio­dora, le com­pa­gnon d’infortune de Varenka qui lui sert à la fois de sou­tien et de messager…

Tous font par­tie de la grande fresque dos­toïevs­kienne qui se pro­file. Dieu est omni­pré­sent. Les inter­ro­ga­tions de Dos­toïevski à son égard pul­lulent. Les thèmes récur­rents d’un artiste déchiré sont déjà là. Son style aussi.

j. vedrenne