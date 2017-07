Jean-Louis Giovannoni, Sous le seuil

Vies minus­cules

Jean-Luc Gio­van­noni fait un pont entre l’être et les « ani­maux » qui l’habitent : enten­dons la ver­mine, créa­trice sans doute de notre pusil­la­ni­mité. L’homme peut donc le nui­sible, se doit à lui puisqu’il en four­mille. De l’araignée dans la tête à la blatte pon­deuse, en pas­sant par les accou­ple­ments des mantes reli­gieuses sem­blables à ceux des ado­les­cents, l’auteur ramène l’être au peu qu’il est dans un récit poly­morphe et cruel des plus pas­sion­nants.

Ceux qui n’adhèrent qu’à une poé­sie spi­ri­tua­liste en seront pour leurs frais. Mais il serait pour­tant néces­saire qu’ils s’intéressent à des ter­ri­toires inter­dits où la vie grouille. Le poète ramène à des points d’évanouissements où le moi est, sinon rien, du moins si peu dans une suite de mirages de conden­sa­tion. Ils ne sont ni un reflet, ni un pur objet sen­sible ou intel­lec­tuel mais les deux à la fois afin de don­ner à éprou­ver et à pen­ser l’approximation la plus pré­cise pos­sible à ce que Pla­ton nom­mait un “lieu” et ce que Bache­lard appela “la mai­son de l’être”.

Existe là à tra­vers le récit une démarche faus­se­ment régres­sive et décons­truc­tive. Gio­van­noni s’efforce, en pre­mier lieu, de sai­sir avec pré­ci­sion le point extrême où il est encore pos­sible d’inscrire une forme, aussi ténue soit-elle, sur une sur­face livresque. En cela, il révèle des zones d’aberration. Le récit joue un rôle de cap­teur d’une indé­ter­mi­na­tion jusqu’au point où l’être n’a même plus rien du « Sca­ra­bée d’or » d’Edgar Allan Poe.

Le livre serait plus proche des Car­nets du sous-sol de Dos­toïevski ou de La sonate des Spectres d’Auguste Strind­berg. Le récit — et c’est sa force — reste un sys­tème d’interrogations inson­dables et de trans­gres­sion. Preuve qu’un petit traité ani­ma­lier “défend” ou plu­tôt illustre ce qu’il convient de clas­ser sous le terme d’anthropomorphisme.

jean-paul gavard-perret

Jean-Louis Gio­van­noni, Sous le seuil, Edi­tions Unes, Nice, 2016, 128 p.- 20,00 €.