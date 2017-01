Paul Badin, Loire sauvage

Un monde emboîté dans un autre

Refu­sant de « n’écrire que sur le pire et déser­ter le meilleur », Paul Badin revient à « sa » Loire et ter­mine sa tri­lo­gie enta­mée avec Loire (Tara­buste, 2005) et Loire Lumière ( Ed. de l’Atlantique, 2011). Ce denier pan se fait solaire. L’auteur donne l’équivalent de ce que Camus avait réa­lisé avec Noces. Les poèmes, au cours d’une lente des­cente du fleuve, ras­semblent les pay­sages et les hommes qui les ont construits.

Sur­gissent divers hymens et alliances qui — autour du fleuve — créent le « Jar­din de France / Pour Pan­ta­gruel affamé / Maïs, millet / citrouilles, melons / choix bleu vert » et bien d’autres légu­mi­neuses « sous pluie de coque­li­cots / chère à Renoir ». Et il n’y a peut-être pas d’autre urgence pour nos temps de crises qu’une telle évoca­tion jusqu’au moment de la dis­so­lu­tion finale, làoù le fleuve meurt dans l’océan.

Surgit dans le règne des mots nour­ris de sève une exis­tence phy­sique, une concré­tude, une “acti­vité pra­tique” qui arrache la poé­sie à ce qui la pétri­fie dans bar­ba­rie du désordre. Tout est ici, sinon calme et volupté, du moins proche de la paix et de la séré­nité. Le monde res­pire à sa guise en de tels lieux de méandres et vaux si fiers de leur beauté évoquée par des éléments natu­rels qui par­fois n’échappent pas à une « sau­vage royauté » où se suc­cèdent sur­sauts, rechutes et gar­gouillis.

De cette région le lec­teur revient agrandi au sein d’harmonies sourdes et feu­trées tirées jusque des souches enra­ci­nées dans la vase de quelques eaux troubles. « Des fonds bap­tis­maux du cré­pus­cule / aux four­naises du cré­pus­cule », le temps suit son cours. En émergent des silences gla­nés pour don­ner un répit à l’hystérie du monde.

Le pay­sage trouve des visages, des humeurs, des lan­gueurs conti­nen­tales ou océanes. Il passe à tra­vers tout. Il tra­verse les murs du décor déri­soire. La lumière l’agite comme le secouent la pul­sa­tion du vent et sur­tout le souffle du poète. Celui-ci crée son point de vue dans les points de vue. Un monde s’installe dans un autre.

jean-paul gavard-perret

Paul Badin, Loire sau­vage, Edi­tions Poiê­tês, 2016, 96 p.