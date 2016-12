Celle qui dort la fenêtre ouverte : entretien avec l’artiste Michèle Riesenmey

Par ses lepo­rel­los, Michèle Rie­sen­mey lie pein­ture et poé­sie, art et exis­tence. Que se passe-t-il dans cette union ? Sur­git un autre monde en ges­ta­tion. Le ravis­se­ment prend diverses formes. La créa­trice, même lorsqu’elle sépare ses tra­vaux en vignettes, unit. Les textes qu’elles choi­sit d’accompagner sont tenus presque comme s’ils ne vou­laient pas être lâchés tant la dou­ceur les retient. Les œuvres de l’artiste leur répondent en sons par­fois sourds et selon une inten­sité pro­fonde qui acca­pare, déborde.

L’artiste aime les cou­leurs qui ne jouent pas de l’éclat et, dans son œuvre, le ravis­se­ment est fait d’errances. Elles cor­res­pondent à ses voyages, ses ren­contres et ses lec­tures. Michèle Rie­sen­mey les fait revivre non pour pal­lier le manque dans un souci de nos­tal­gie : la prise pos­sède un autre sens. Elle per­met aux mots de s’envoler et leur ouvre une autre espé­rance. Existe un terre-plein du monde : peu à peu, le regard décolle pour s’envoler hors de soi ou pour atteindre une inté­rio­rité à laquelle la créa­trice donne forme par avan­cées qui contiennent for­cé­ment des aban­dons. Ils sont les rênes de l’attelage du vivant comme celui de l’image avec les mots.

Entre­tien :

Qu’est ce qui vous fait vous lever le matin ?

Un chant d’oiseau… ( je dors tou­jours la fenêtre ouverte)… ou un objec­tif, une envie à réa­li­ser… une pen­sée en ouvrant les yeux…

Que sont deve­nus vos rêves d’enfants ?

Je ne sais plus. Cer­tains ont été réa­li­sés… d’autres ? oubliés… sans doute.

A quoi avez vous renoncé ?

J’ai écrit et j’ai effacé mes éven­tuels renon­ce­ments. Non, je n’ai renoncé à rien. J’ai tou­jours de l’espoir …sinon pour­quoi vivre ?

D’où venez-vous ?

D’un pays que je connais à peine… (région de Berne en Suisse), d’un coin de France, à la cam­pagne, près de Paris… d’une vraie Famille, d’un ventre, d’ailleurs ou d’ici…

Qu’avez vous reçu en dot ?

Oh ! Plein de choses… l’amour des jar­dins ( de ma grand mère ‘bonne maman’)… des Arts, la curio­sité, l’amour… des souvenirs.

Un petit plai­sir quo­ti­dien ou non ?

Un rou­leau de réglisse… ( depuis mon enfance.). Pas quo­ti­dien car c’est une véri­table drogue pour moi … et tou­cher la terre.

Qu’est ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Je pense que nous sommes tous dif­fé­rents. Peut-être cette conti­nuité, cette idée, que je pour suis sur la mémoire, sur la trace …à vrai dire, je ne me suis jamais posé cette ques­tion… je fais.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

La bas­sine de zinc ou l’eau chauf­fait au soleil pour nous bai­gner dans le jar­din de Bonne Maman, la mer toute plate dans la brume.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Dont je me sou­vienne…? les musi­ciens de Brême… une col­lec­tion de petits livres roses …les contes de Per­rault ( un livre rouge) Bécas­sine… la pre­mière ? Je ne sais pas.

Pour­quoi cette atti­rance pour le lien : image– écri­tures ?

Peut-être les ren­contres dès ma jeu­nesse avec des écri­vains. Ce rap­port avec le papier. La décou­verte de la poésie…Des cahiers, des car­nets tou­jours avec moi, que je rem­plis avec des mots, des cro­quis, des idées, des des­sins, des petites phrases, mes mots …des couleurs…Des tas de car­nets !… Les mots ont d’abord été sur mes pein­tures puis le livre est devenu néces­saire, évident.….

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« Soleils nomades » de Jean Pierre Spil­mont — un livre et une ren­contre qui ont changé ma vie …sa direction.

Quel film vous fait pleu­rer ?

“L’invité de l’hiver ” ( The Win­ter Guest) de Alan Rick­man — mais je pleure faci­le­ment… au cinéma.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Je n’aime plus me regar­der dans un miroir. J’ai peur du temps qui passe. Je vois des expres­sions de mon père.et les yeux de ma mère…

A qui n’avez vous jamais osé écrire ?

A Zao Wou Ki… ( que j’avais ren­con­tré pour­tant…) et que je rêvais de revoir.

Quelle ville ou quel lieu à pour vous valeur de mythe ?

Venise.….L’ile d’Ouessant.

Quels sont les artistes ou écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Zao Wou Ki, Anselm Kie­fer, Jean Luc Parant. Et d’autres…

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

La pré­sence de mes 3 enfants .…de mon frère … de ma famille… de mes amies trop loin­taines. Une folie : un livre unique d’ Anselm Kiefer.

Que défendez-vous ?

La liberté… le partage…ma liberté !

Que vous ins­pire la phrase de Lacan: ‘L’amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ‘?

Je ne vois pas l’amour ainsi. . Si on n’a pas d’amour en soi, cela me semble dif­fi­cile d’en don­ner… pas simple !

Que pen­sez vous de celle de Woody Allen: “La réponse est oui mais qu’elle est la ques­tion ?“

Elle m’a tou­jours fait sou­rire. Opti­miste, Woody ??

Répondre vite sans écou­ter… Oui cela peut se conce­voir par amour … les yeux fermés.

Quelle ques­tion ai je oublié de vous poser ?

Il y a tel­le­ment de réponses.…. Cela ira. Est ce que cela va ? Belle fin de journée.

Pré­sen­ta­tion entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 28 décembre 2015.