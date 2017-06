Christine Bonduelle, Genèse e i pi + 1 = 0

Verbe chair

Chris­tine Bon­duelle reste une poé­tesse rare. Décou­verte grâce à Obsi­dienne avec Bouche entre deux et Ménage, elle publie peu. Mais ce qu’elle retient pour l’édition est essen­tiel. Le corps passe de l’état liquide à l’effervescent à tra­vers les secousses sis­miques du poème. En vers courts, qui sont autant de frappe et ictus, la poé­sie est ner­veuse, sans graisse. Ne demeure que le souffle des pou­mons qui, à bout de course, sortent tout leur air de « toute là chair bleue pleine / aux sau­va­gines / sonore ves­sant / fraî­che­ment tiède ».

Des sen­sa­tions et la part d’inconscient de la rela­tion à soi-même et à l’autre s’émettent par celle qui, à la fois, n’existe pas et existe trop. Elle fait sur­gir d’elle des mots qui ne remisent pas le corps. Les « plis­sées / fesses grappes jumelles » et la « crâne poi­leuse glume pul­sant / fruit d’un capo­guier / bran­dillant / mol » emporte le lec­teur dans le tré­fonds de l’être « qu’affole un koo­ka­burra » et des « monades inha­bi­tuées » sai­sies elle-même d’effroi lorsque « l’huis » de l’être grince sur ses gonds.

Le texte, en ses cra­que­ments sourds, emplit bien des écarts sans besoin de « il y a ». Ega­rant la légende qui avait ouvert le temps et l’espace, la poé­tesse retient ce qui échappe à leur englou­tis­se­ment afin de reprendre la genèse à sa main. Le temps et le lan­gage ne sont plus à l’effusion sinon celle des mots qui dans leur abrupt portent au bord des choses, là où l’aphasie est com­bat­tue moins par le vent des scan­sions que la pré­ci­sion du verbe.

Sou­dain, il rede­vient chair (d’où le titre peut-être). Une cer­taine pré­cio­sité du lan­gage est donc pri­male afin que reste « de » la légende contre le temps compté de l’existence. Le « je » de Chris­tine Bon­duelle est lui-même verbe mais n’a rien de com­pa­tis­sant. On est bien loin d’Angot la « tiaâ­nière ». Chaque mot ici est un bout de fer qui lance ses étin­celles sous le poids du mar­teau ailé de la poétesse.

Elle prouve comme un Beckett ou un Gia­co­metti qu’il n’y a peut-être que l’esthétique pour sur­vivre. Encore faut-il aussi avoir conscience de ce qu’elle peut don­ner et méta­mor­pho­ser. L’auteure le sait : plon­geant au besoin le verbe dans le néant comme un néga­tif dans l’eau, elle détruit la forme banale pour séduire l’informe où demain se cache.

La poé­tesse fait jaillir une lumière rhé­to­rique. Mais la force créa­trice avale de celle-ci les cailloux de Pou­cet. Pour autant, Chris­tine Bon­duelle n’est pas ogresse. Contre la chi­mère, elle révèle du fond de l’être des oscil­la­tions de chair étran­gère. Elle méduse le chaos en lui assé­nant une inter­pré­ta­tion magistrale.

jean-paul gavard-perret

Chris­tine Bon­duelle, Genèse e i pi + 1 = 0, Edi­tions Tituli, Paris, 2015.