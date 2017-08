Amina Damerdji, Tambour-Machine

Les animaux-machines

Amina Damerdji (née en Cali­for­nie et qui a vécu à Alger puis à Paris) pro­pose une poé­sie où le lyrisme prend un sens par­ti­cu­lier. L’auteure apprend à se battre avec les images-mères et leur incons­cient. Elle pro­pose des bonds en dehors et en dedans pour avan­cer selon des scan­sions aussi simples que superbes : « Nous sommes pleins. Nous sommes plats. Nous nous répé­tons. Nous pen­sons êtres neufs (…) alors que nous sommes vieux. Alors que nous est la somme de vieilles langues qui reculent ».

A la manière d’un Beckett qui aurait repris — à défaut l’espoir — un souffle, la poé­tesse per­for­meuse (recon­nue entre autres par Charles Pen­ne­quin et Julien Blaine) tente de sou­le­ver nos crasses, nos sale­tés, de secouer notre médio­crité dans sa « machine à laver ». Loin de tout psy­cho­lo­gisme réduc­teur, son texte revient à l’essentiel, au géné­rique, là où le corps fait la poé­sie et où cer­veau et sen­si­bi­lité trans­forment sa tié­deur en surchauffe.

Nous sai­sis­sant par sur­prise, Amina Damerdji fait éprou­ver la sen­sa­tion d’être pendu dans le vide, de regar­der hors de soi même dans l’espoir de « rap­ports » à l’autre qui tendent à deve­nir exsangues en dépit des for­mules toute faites : « on ne parle plus que de rap­port. De quand date votre der­nier rap­port sexuel ? Lais­sez votre rap­port sur le bureau. Le rap­port qualité-prix est excellent ». Bref, la poé­sie détache de l’appris et du prêt à pen­ser par ses coups de « tam­bour » ou de mar­teau. La créa­trice tente de ramas­ser les insectes de l’esprit qui volent encore dans le reste de qui nous sommes : à savoir des animaux-machines malades.

La poé­sie se fait « nova­ri­nienne » : elle trans­perce, secoue, ramasse, pénètre, glisse. Devant tout ce tra­vail de « cruauté », le lec­teur est tenté de par­ler sinon de bon­heur du moins de sagesse puisque Amina Damerdji veut sau­ver la vie. Pas n’importe com­ment. Son texte invente de nou­velles pistes lan­ga­gières, mélange le je, le nous, le on pour mélan­ger les corps, les rap­pe­ler à eux-mêmes. Tout ne s’emboîte pas “en corps” mais c’est bien là l’intérêt d’un livre qui a mal à ses formes à des­sein : il fait jaillir pus et humeurs mau­vaises, ramasse les fou­lards qui « tapissent la langue ». C’est eux et ceux qui les portent qu’il faut pas­ser à l’essorage. Le tout en une vitesse folle : celle qui anime le texte où la voix n’est pas une voix parmi les autres mais une voix qui dépote.

jean-paul gavard-perret

Amina Damerdji, Tambour-Machine, Edi­tions Plaine Page, coll. Les Oublies, Bar­jols, 2015, 16 p. — 5,00 €.