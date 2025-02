Vues : 0

Une pionnière du modernisme

Sheila Hicks (née à Hastings, Nebraska) a étudié l’art à l’Université de Yale sous la direction de Josef Albers. Elle a découvert sa passion pour les textiles lors d’un voyage en Amérique du Sud. Dans les années 1960, elle s’installe à Paris et crée des installations à grande échelle qui combinent couleur, forme et matière. Hicks est considéré comme un pionnier de l’art conceptuel avec des textiles et expose dans des musées renommés dans le monde entier. Elle vit à Paris.

Ce livre contient des vues de l’exposition de Sheila Hicks, un peu de beaucoup de choses au Kunstmuseum de Saint-Gall, ainsi qu’une conversation avec le conservateur Rob Storr et un essai de Gianni Jetzer. Il documente également une classe de maître donnée par l’artiste à Saint-Gall et contient des images inédites.

jean-paul gavard-perret

Sheila Hicks, a little bit of a lot of things, Hatle Cantz, Berlin, 2025, 264 p. – 50,00 €.