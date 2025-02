Vues : 0

Albert Watson maître du portrait

Albert Watson est l’un des plus grands photographes célèbres pour ses portraits, ses campagnes publicitaires et surtout l’influence majeure qu’il exerce dans le monde de la photographie, du cinéma et de la mode. L’Ecossais s’installa à Los Angeles en 1970 et son approche unique et singulière attira l’attention des grands magazines de mode.

Il prit un portrait emblématique d’Alfred Hitchcock avec une oie morte, en 1973. Il voulut qu’Hitchcock tienne le plat de l’oie cuisinée, tout en craignant que cela ne lui donne l’air d’un majordome. Mais il prit l’oie plumée par le cou, comme s’il venait de l’étrangler. Il mit des décorations de Noël autour du cou de l’oie : « Et ça ressemble à du Hitchcock », précisa le photographe.

Trois ans plus tard, il décroche son premier emploi pour Vogue. Avec plus de 100 couvertures mais aussi pour Rolling Stone et des dizaines de couvertures d’albums célèbres pour des artistes tels que David Bowie, Michael Jackson, Diana Ross et Jay-Z. Il est exposé dans des galeries et des musées du monde entier, et ses tirages font partie des collections les plus prestigieuses.

Les images de Watson ne sont pas seulement visuellement époustouflantes, elles transmettent une grande passion pour l’éclairage et l’expertise technique dans une langue visuelle de vue impressionniste. Sa doxa reste toujours la même : « J’ai pris un risque et travaillé très dur pour offrir au client quelque chose qui dépasserait largement ses attentes. »

jean-paul gavard-perret

Albert Watson, Albert Watson, une vision de la photographie, Eyrolles, 2024, 128 p. – 15,90 €.