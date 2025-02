Bernard Noël, Gustave Moreau

Vues : 1

Le regard et sa pensée

Bernard Noël est entré dans la richesse excentrique des « collages peints » de Moreau qui perturbent le regard et l’entraînent vers un entre-deux insaisissable. L’auteur, comme le peintre, ramène au lien entre voir et penser. Bernard Noël dévoile cette tension perpétuelle entre l’image et l’ écriture.

Chez Moreau, « la peinture est un silence passionné » qui l’a poussé « vers la vérité relative du sentiment, la logique sublime de l’imagination pure si distante de la logique du bon sens et de la raison ».

Selon Noël, Moreau, pour la « chronologie de l’esprit », eut recours aux mythes et à toute l’intensité qu’ils pouvaient avoir émise en ne les resserrant pas « dans des époques, dans des moules de styles et d’époque ». C’est pour cela qu’il existe dans son œuvre encore aujourd’hui une étrange modernité et la profondeur de l’être. Contre les pensées (morales, religieuses, esthétiques).

L’auteur et poète rappelle que le peintre a réduit les colorations à deux ou trois tons de base, er les harmonies à des camaïeux (de bleu, de rouge) pour rendre compte de valeurs dont les objets ou les sujets représentés détournent si souvent la vue de l’essentiel. Son oeuvre ne cesse donc d’étonner. Et l’auteur de le souligner : « Cette œuvre est intolérable : elle a porté la peinture à sa dernière extrémité ; elle aurait dû s’abîmer là, dans le pourrissement lumineux où elle trouve, par contradiction, sa survie et son enchantement. »

Et il ajoute un peu plus loin : « Gustave Moreau, non content, en effet, de pratiquer le genre le plus moribond, la peinture mythologique, redouble cette agonie en adoptant une technique et un langage en voie de perdition ; mais, en exacerbant ainsi le mortel, il en a tiré un éclat dont la brillance est d’autant plus vive qu’elle est revenue de la mort. »

Existent donc chez Moreau autant du crépuscule que (et surtout) du renouveau. Si bien que, chez un tel peintre défiant le verbe, la pensée devint visuelle. L’auteur y rebondit.

jean-paul gavard-perret

Bernard Noël, Gustave Moreau, Illustrations de Gustave Moreau, Fata Morgana, Fontfroide le Haut, 2025, 40 p.- 13,00 €.