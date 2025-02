Guglielmo Mattei , INTERIM (exposition)

Vues : 1

Mattei le néo-métaphysique



Le titre de l’exposition, INTERIM, vient du latin et signifie « dans l’intervalle de temps ». Mattei l’utilise pour évoquer la transition entre la lumière et l’obscurité, bref le crépuscule dans lequel la ville se transforme et révèle une beauté suspendue.

Ces variations d’éclairage de l’atmosphère sont donc récurrentes dans les peintures pourtant très différentes de Mattei. Il teste et analyse les effets de temps en alchimiste des réverbérations. D’où cette peinture de l’attente et de l’incertitude.



Celui qui dans sa précédente exposition Fragmenta explorait la nature fragmentaire de la mémoire et des images urbaines. Ici, c’est en abordant les notions de stratification et à la désintégration : il aborde le temps comme un élément fluide et dynamique, dans lequel la peinture devient le moyen de fixer les moments de passage et de les rendre éternels.

Cette peinture a donc un lieu idéal : Rome, qui se renouvelle constamment en un dialogue perpétuel entre le passé et le présent. Une telle peinture permet de raconter cette contradiction pour reprendre possession de la ville et du temps en une telle immersion formelle.



Le peintre assimile et à retravaille des suggestions picturales du début des années de la peinture romaine vers les années 900. Mais l’artiste se rapproche ici de la peinture métaphysique, de l’expressionnisme et de certaines tendances postimpressionnistes par ses stratification minutieuse des matériaux et à un choix chromatique raffiné.

jean-paul gavard-perret

Guglielmo Mattei, INTERIM, Galleria Vittoria, Rome, février-mars 2025.