Fractures

Après Les Manifestations (2016), Nathalie Azoulai explore les méandres de la judéité française. Elle serpente entre des amitiés et des amours où elle est mise à rude épreuve, notamment par temps de guerre et de crise.

Théo rencontre Léa. Elle est d’origine juive, il est breton, ils s’aiment et cette différence scelle leur destin comme une alliance nécessaire. Mais 25 ans plus tard, il n’en est plus de même. L’union butte contre la situation politique française et internationale, l’attaque du 7 octobre, Gaza et ses innombrables morts, l’inflexibilité israélienne, les agressions antisémites.

Théo ne comprend plus Léa, car Israël traverse à leur histoire comme : une ligne de fracture explose. Puis il tombe amoureux de Maya, jeune artiste libanaise. Elle lui fait découvrir un Orient sauvage, blessé et bascule de l’autre côté du conflit, fait l’expérience d’une altérité .

Entre mélo et cruauté, le roman aborde le sujet des unions mixtes et des amours qui font alliance contre le mal mais qu’il rattrape. Des identités s’affirment en s’opposant. Le lecteur lui-même est contraint : il en arrive à ne plus savoir que penser. C’est habile et impressionnant.

jean-paul gavard-perret

Nathalie Azoulai, Toutes les vies de Théo, P.O.L éditeur, Paris, 2025, 272 p.- 20,00 €.