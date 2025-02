Patrick Buendia, Frédéric Zumbiehl & Olivier Jolivet, Les Ailes du Temps – t.02 : « Le Temps de l’affrontement »

Vues : 2

La situation devient très critique…

En 2023, Lucie Delosnier et Duncan Ainsworth testent une nouvelle technologie spatiale quand ils sont projetés… en 1917 en pleine Première Guerre mondiale. Si Lucie, d’origine française, découvre des racines, Duncan doit s’intégrer dans une escadrille pour trouver le moyen de repartir dans le futur. Or, leur arrivée intrigue les autorités militaires. De plus, ils sont confrontés à un étrange individu qui pilote dans une formation allemande.

C’est en pleine bataille aérienne que s’ouvre le second volet. Mais Duncan, pour ne pas déstabiliser l’Histoire, n’attaque pas l’avion rouge du baron Von Richthofen. Les pilotes français sont en sous-nombre et il rentre à la base avec un avion bien mal en point. Pour avoir des informations sur les effectifs ennemis, il a l’idée d’utiliser un Breguet pour voler plus haut que la chasse adverse.

Pendant ce temps, Charles, un responsable du contre-espionnage s’acharne à découvrir qui sont réellement Lucie et Duncan, usant des moyens les plus vils. Mais, les deux héros ne veulent pas se laisser démasquer et…

C’est une belle histoire de voyage dans le temps avec pour cadre l’aviation pendant le Première Guerre mondiale. Les scénaristes jouent astucieusement avec les décalages entre les connaissances technologiques de l’époque et celles existantes lors du point de départ des héros. Ils mettent également l’accent sur les distances entre le statut des femmes en 1917 et celui qu’elles ont acquis depuis, bien qu’il reste encore d’énormes progrès à faire même dans les démocraties avancées en la matière. Alors, pensez pour les autres ! C’est aussi le statut des filles-mères qui est dans la balance.

De l’action, des péripéties, à la fois dans les airs et sur terre, des énigmes quant à ce mystérieux personnage qui traque les héros. Les scénaristes mettent en toile de fond l’adaptation à une autre période, avec les écarts, les absences, sans parler des diiférences de mentalités.

Le graphisme se partage entre Olivier Jolivet pour les dessins et Nicolas Caniaux pour les couleurs. Réaliste, le graphisme donne à voir des personnages intéressants, bien en phase avec leur époque. Les matériels sont superbement rendus, les perspectives finement mises en œuvre, que ce soit dans les combats aériens ou dans les scènes d’intérieur.

La mise en couleurs sublime le dessin avec des rendus d’atmosphères tant nocturnes que diurnes.

Un second tome qui assure tant dans le développement de l’intrigue que dans la succession des rebondissements, le tout très agréablement mis en images par un duo talentueux.

serge perraud

Patrick Buendia & Frédéric Zumbiehl (scénario), Olivier Jolivet (dessin), Nicolas Caniaux (couleurs), Les Ailes du Temps – t.02 : « Le Temps de l’affrontement », Dupuis, Label Zéphyr, janvier 2025, 48 p. – 16,50 €.