Jean Lopez, Nicolas Aubin & Benoist Bihan, Les opérations de la Seconde Guerre mondiale en 100 cartes

Un atlas unique en son genre

La Seconde Guerre mondiale est un écheveau de plusieurs centaines, voire milliers, d’opérations entre 1937 et 1945. Ces combats combinaient souvent les trois dimensions, terrestre, maritime et aérienne. Leur durée, l’investissement en hommes, en matériels, les objectifs étaient très variables. Pour tenter de donner une vision normalisée à ce conflit planétaire, il fallait aborder de façon différente l’ensemble et donner une cohérence, une approche identique pour en mesurer l’envergure.

Les auteurs ont abordé leurs études avec l’objectif d’éclairer d’un regard neuf la manière dont les belligérants ont élaboré et conduit cette guerre totale, de son ouverture en juillet 1937 avec l’invasion japonaise de la Chine, à son terme, en août 1945 avec les bombes atomiques.

Pour ce faire, ils retiennent l’idée d’explorer l’ensemble du conflit à travers la méthode proposée par Alexandre Svietchine. Ancien général du tsar, il est passé aux bolcheviks. Celui-ci surnommé le Clausewitz du XXe siècle, a formulé en 1926, dans son ouvrage Strategiia (Stratégie) le concept d’art opératif. Il posait, comme instrument privilégié de la mise en œuvre de la stratégie, la notion d’Opération. Il s’agit d’un ensemble cohérent et ininterrompu d’actions militaires.

Il fonde cette opération avec huit éléments, commençant par La ligne stratégique, puis le but, la forme, le séquençage, l’articulation des forces, le commandement, les contre-mesures et se termine par le bilan et ses conséquences. C’est cette matrice que les auteurs appliquent dans soixante-douze chapitres qui déclinent autant d’opérations. Elles sont regroupées en quatre grandes parties :

Le temps des conquêtes de l’Axe, 1937 – 1942, avec l’ouragan qui éclate en Asie, la tempête qui touche l’Europe, Barbarossa et l’entrée en guerre des USA après Pearl Harbor.

La guerre d’usure, 1942-1943, en URSS, l’échec allemand en Méditerranée, le Pacifique sud…

La reconquête et la libération, 1943 – 1944, quand les forces alliées débarquent en Sicile, dans différents lieux d’Italie, la contre-offensive américaine dans le Pacifique, Overlord…

La fin de l’Axe, 1944 – 1945, avec la mise à mort du IIIe Reich, le siège du Japon.

Chaque opération est ainsi détaillée avec des graphiques très parlants, des cartes superbement renseignées, offrant une belle vision des forces en présence et des combats.

Cette approche donne un atlas novateur qui permet de saisir, avec une belle précision, les grandes phases de cette Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage de référence !

serge perraud

Jean Lopez, Nicolas Aubin & Benoist Bihan, Les opérations de la Seconde Guerre mondiale en 100 cartes, Éditions Perrin, novembre 2024, 352 p. – 29,90 €.