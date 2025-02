Vues : 1

Plages et architecture : éloge de la couleur

Nicola Fioravanti (lauréat du « Prix du Public du Tremplin Jeunes Talents » du festival « Planches Contact » , une initiative de Deauville dédiée à la mise en lumière de la nouvelle génération artistique) est un photographe italien qui vit et travaille à Paris.

Son travail déjà très élaboré et approfondi se concentre principalement sur la photographie de rue. Mais ses prises témoignent d’une exploration constante du potentiel de la couleur dans les environnements urbains. Et si la couleur semble forcément la voie pour représenter la réalité, il en fait l’élément déterminant de sa photographie et de son langage.

A l’exemple de son projet primé Normandy, Colors Only, les plages iconiques de Deauville et Trouville, inspirées par l’héritage des Impressionnistes, les lignes modernes des architectures de la reconstruction du Havre reposent ici sur cette idée simple et puissante : la couleur est le langage universel, compréhensible sans mots et ce, en un dialogue visuel entre architecture et paysage.

jean-paul gavard-perret

Nicola Fioravanti, Normandy, Colors Only, Festival de Deauville, 2025.

www.nicolafioravanti.com et www.planchescontact.fr