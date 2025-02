Luc-Christophe Guillerm, La Marine nationale, un univers de contrastes

Une plongée saisissante dans le monde des marins

Dès la couverture, le ton est donné : un cliché puissant où la rudesse des éléments côtoie la rigueur du métier. Ce livre de grand format (22,5 x 30 cm) ne se contente pas de montrer, il raconte, il immerge. Construit comme une invitation à explorer les multiples facettes de la Marine nationale, il s’organise autour d’une table des matières pensée pour refléter la richesse et la complexité du sujet. On y trouve des chapitres consacrés aux grandes unités (porte-avions, sous-marins, frégates), aux hommes et aux femmes qui servent sous les drapeaux, mais aussi aux métiers et aux formations qui forgent ces marins d’exception.

Le lecteur découvre ainsi des scènes de vie saisissantes : l’effervescence du pont d’envol du Charles de Gaulle, les manœuvres millimétrées des bâtiments de surface, l’austérité silencieuse des sous-marins. Luc-Christophe Guillerm, qui a multiplié les embarquements entre 1990 et 2024, ne s’est pas contenté d’une approche esthétique ; il a su capter l’essence même de ce monde singulier, fait de traditions et de modernité, de discipline et d’engagement, d’instants de tension et de camaraderie profonde.

L’iconographie, indéniablement le point fort de l’ouvrage, est d’une richesse et d’une qualité exceptionnelles. Certaines photographies, véritables tableaux marins, subliment la lumière des océans, captent l’intensité d’un regard sous un bachi ou la puissance d’un navire lancé à pleine vitesse. Chaque cliché dialogue avec le texte et contribue à faire de ce livre un témoignage vivant du quotidien des marins, loin des clichés figés.

L’un des atouts majeurs du livre réside dans son équilibre subtil entre technique et humain. Si les amateurs de marine de guerre y trouveront une profusion de détails sur les équipements, les bâtiments, les lecteurs moins familiers avec cet univers seront captivés par l’approche sensible et immersive de l’auteur. La section consacrée aux traditions et aux rites de la Marine rappelle combien ce milieu, tout en étant tourné vers l’innovation, reste ancré dans une histoire forte.

Ceux qui s’attendaient à un simple « beau livre » seront surpris par la densité du propos. Certes, l’ouvrage impressionne par sa maquette élégante et son papier de haute qualité, mais il s’impose surtout par son authenticité et son ambition narrative. Loin d’être un simple recueil d’images, il constitue une véritable plongée dans un monde fascinant, un voyage qui, au fil des pages, résonne comme un hymne aux hommes et aux femmes de la mer.

Un ouvrage incontournable pour les passionnés de la Marine, les amateurs de photographie et tous ceux qui rêvent d’horizons lointains.

yann-loic andré

Luc-Christophe Guillerm, Marine nationale, un univers de contrastes, (avec une préface de l’Amiral Nicolas Vaujour, Chef d’Etat-Major de la Marine), éd. Lavauzelle, Bordeaux, 2024, 260 p. – 68,90 €.