La Muse mystique

Dans les années 80 et la photographie de mode, Rosemary McGrotha fut le modèle et le comble de la séduction, de la féminité, de la sensualité. Elle sut jouer de manière discrète, quasi-transparente, ineffable mais vénéneuse avec tous les visionnaires créatif. Citons parmi ceux qui l’ont shootée : Helmut Newton, Irving Penn, Peter Lindbergh, Richard Avedon, André Carrara, Mike Reinhardt, Sheila Metzner, Arthur Elgort, Denis Piel et bien d’autres…

Les présences de Rosemary pourraient en faire une superstar méconnue derrière la notoriété d’innombrables photographes de renom. Denis Piel façonne et célèbre son propre héritage de la photographie tant une telle muse et la force créatrice qu’elle induit médusent et abasourdissent.

Elle dépasse ses apparences pour faire découvrir un monde caché dans ses mystères, ses courbes organiques, ses vagues et la physionomie de son visage. Elle devient un « paysage » vers une expérience mystique des formes.

Une telle femme attaque à l’acide des émotions faciles, qu’elle réduit en verre pilé. Bien des photographes ont ramassé tous les morceaux tandis que d’autres pouvaient se blessent d’un tel obus amorcé. Celle-ci fut et reste nécessaire à la pensée de l’imaginaire pour inventer de nouveaux schèmes.

jean-paul gavard-perret

Denis Piel, Rosemary : The Unrecognized Superstar, A.galerie , 2025, 256 p. – 90,00 €.