Jean-Robert Pitte, À la table de l’Histoire et du monde

Quand la table raconte le monde

S’il est un domaine où l’histoire s’invite quotidiennement dans notre quotidien, c’est bien celui de la table. Depuis des siècles, l’assiette est un carrefour où se rencontrent les flux d’échanges, les conquêtes et les mutations culturelles. Avec À la table de l’Histoire et du monde, Jean-Robert Pitte propose une promenade érudite et savoureuse à travers les âges et les continents, en quête de cette histoire universelle que racontent nos plats.

L’ouvrage se présente sous la forme d’une soixantaine de chroniques dans lesquelles l’auteur, fidèle à sa plume alerte et précise, retrace la genèse de certains des produits et mets qui peuplent notre alimentation contemporaine. De la modeste pomme de terre aux fastes de la truffe, du chocolat aux épices exotiques, chaque aliment devient le point de départ d’une aventure où s’entrelacent explorations, découvertes et révolutions culinaires.

Mais ce qui fait la force du livre, c’est cette manière qu’a Jean-Robert Pitte de dépasser l’anecdote gastronomique pour en faire un levier de compréhension des civilisations. Car derrière chaque recette, il y a une histoire. Celle des échanges commerciaux qui ont tissé le monde, celle des voyageurs et marchands qui ont fait circuler produits et techniques, mais aussi celle des traditions régionales qui s’enracinent dans les spécificités géographiques et culturelles. Jean-Robert Pitte montre ainsi combien l’alimentation est un révélateur des identités collectives, mais aussi des métissages incessants qui caractérisent l’histoire humaine.

D’une plume élégante et accessible, le géographe et historien livre ici un ouvrage aussi gourmand qu’intelligent, qui séduira aussi bien les amateurs de bonne chère que les passionnés d’histoire. À la table de l’Histoire et du monde est une invitation à redécouvrir ce que nous mangeons sous un jour nouveau, avec cette certitude que derrière chaque plat, se cache un pan d’humanité. Un livre à dévorer sans modération.

yann-loic andré

Jean-Robert Pitte, À la table de l’Histoire et du monde, Paris, Tallandier, 2025 – 20,90 €.