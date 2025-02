David Colon, La Guerre de l’information : les États à la conquête de nos esprits

Guerre à bas bruit…

Il est des guerres qui occupent le devant de l’actualité, et d’autres invisibles ou au moins plus discrètes, telle la guerre de l’information, que présente ici David Colon. C’est un enseignant-chercheur au CNRS et à Sciences Po, spécialiste des techniques de manipulation, qui a déjà publié de nombreux titres bien connus, dont Les Maîtres de la manipulation (aussi publié en 2023 en « Texto » chez Tallandier).

David Colon explore en profondeur la militarisation de l’information par les États depuis la fin de la guerre froide. Il montre comment, à l’ère d’Internet et des médias globaux, l’information est devenue une arme stratégique essentielle, notamment pour les régimes autoritaires qui cherchent à influencer et déstabiliser les démocraties occidentales.

L’auteur commence son analyse avec la guerre du Golfe de 1991, considérée comme le point de départ de cette nouvelle forme de conflit. Il décrit comment les États-Unis ont utilisé des stratégies de désinformation pour justifier leurs actions militaires, notamment en contrôlant strictement la couverture médiatique et en manipulant l’opinion publique. Il examine également les méthodes employées par la Russie et la Chine pour mener des opérations de guerre informationnelle : il détaille les campagnes de désinformation, l’utilisation de trolls et de bots sur les réseaux sociaux, ainsi que le soutien apporté aux mouvements extrémistes en Europe et aux États-Unis pour semer la discorde et affaiblir les institutions démocratiques.

La Guerre de l’information est une analyse rigoureuse et documentée qui offre une vision claire des enjeux contemporains liés à la manipulation de l’information par les États, indispensable pour comprendre les défis auxquels nos sociétés sont confrontées à l’ère numérique.

Ajoutons que cet ouvrage désormais publié en poche a déjà été plusieurs fois primé en 2024 : Prix de la Revue des Deux Mondes, Prix Corbay de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Prix « La Plume et l’ Épée ».

yann-loic andré

David Colon, La Guerre de l’information : les États à la conquête de nos esprits, Paris, Tallandier, « Texto », 2024.