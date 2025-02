Simona Mogavino, Carlos Ernesto Gómez & Laura Zuccheri, Thellus – Le cycle d’Eva Samas t.02 – le cycle de Kad Moon t.02

Une saga ambitieuse

Simona Mogavino propose une saga ambitieuse, aux ramifications et implications multiples, un scénario dense, si chargé, que certains en auraient fait une suite de cinq albums par héros. C’est, dans les deux séries, un tourbillon d’événements inattendus. Les personnages principaux se retrouvent face à des frontières qui estompent amis et ennemis, à des alliances éphémères et des adversaires mettant à l’épreuve la loyauté et le courage des protagonistes.

Les graphismes se partagent entre deux duos aussi talentueux l’un que l’autre. Le cycle d’Eva Samas est de Carlos Ernesto Gómez qui, avec un trait puissant, offre un dessin spectaculaire, imaginatif dans la description de cette partie de la planète Thellus. C’est dynamique, les actions sont mises en valeurs par la force des lignes, faisant cohabiter des vignettes aux dessins assez bruts, épais, et des vues aux détails précis, fouillés.

La couleur est signée par Alessio Lapo qui transpose les ambiances, habille d’une belle lumière des suites de péripéties. Le cycle de Kad Moon est mis en images par Laura Zuccheri qui assure dessin et couleurs. Elle a une manière unique de créer des univers novateurs, de mettre en planches, de façon remarquable, des faunes et des flores et donner à ses personnages toute une gestuelle si réaliste, même lorsqu’il s’agit d’affreux monstres. Les ambiances qu’elle fait ressentir, se distinguent des atmosphères qu’elle fait pénétrer.

Eva, dans le tome 2, se retrouve emprisonnée dans un fragment de l’Arche, aux mains du peuple du serpent. Elle a fait la connaissance d’Esthar qui lui a révélé son origine, que le pendentif qu’elle porte est une clé. Eva. Bouleversée, elle va apprendre qui elle est. Et cette révélation conditionne tout son futur… C’est dans le tome 2 que Kad Moon prend connaissance d’un message d’Esthar, un message qui lui semble énigmatique. Alors qu’il est confronté à une flore dont il ignore tout, il est capturé par des Primanthropes, mis dans la même cage qu’une créature bicéphale. Et, ensemble, ils vont devoir affronter les multiples dangers qui se dressent sur le chemin de leur liberté.

Dans ce space opéra flamboyant, le lecteur est plongé dans un voyage captivant au cœur d’un monde complexe à la fois pour la faune et la flore qui l’habitent et pour les structures de la civilisation. Avec une trame florissante en références tant politiques que religieuses, tant écologistes que capitaliste, Simona Mogavino signe un récit de science-fiction mémorable.

Compte tenu de la découverte de ces quatre albums, le cinquième, qui doit amener une révélation finale bien inattendue, est attendu avec impatience.

serge perraud

Simona Mogavino (scénario), Carlos Ernesto Gómez (dessin), Laura Zuccheri (dessin et couleur) & Alessio Lapo (couleur), Thellus – Le cycle d’Eva Samas t.02 – Le cycle de Kad Moon t.02, Glénat, coll. « 24×32 », janvier 2025, 56 P. par album – 14,95 €. par tome.