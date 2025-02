Les mémoires de mon ami de Octave Mirbeau

Comment rater sa vie lorsqu’on est laid, indé­cis, époux d’une femme qui est un vrai « moule à mon­go­liens » et qu’on pos­sède une vaste vie inté­rieure ? Dans son roman Les mémoires de mon ami, Mir­beau nous l’explique, car « on ne se doute pas du rôle dépri­mant que la lai­deur joue dans les rela­tions sociales ».

Si la vie est ennuyeuse, Mir­beau ne l’est jamais. Il allie la chausse-trappe au croche-pied dans un déli­cieux pied de nez à tout ce qui se res­semble à « la nor­ma­lité », cette vieille pros­ti­tuée dont le pseu­do­nyme est la réa­lité. Ici, un ami décédé (Georges) – qui n’est pas vrai­ment un ami, mais qui est vrai­ment mort – laisse à Mir­beau, par l’intermédiaire de sa femme, un manus­crit qu’il jet­te­rait bien à la pou­belle, mais sur lequel il se jette fina­le­ment. La femme de cet ami, une imbé­cile, était « sèche de peau, sèche de cœur, angu­leuse et heur­tée, les yeux gris comme deux boules de cendre, les che­veux rares et ternes, la poi­trine insexuel­le­ment plate… Sa lai­deur était si totale qu’elle était quelque chose de plus que de la lai­deur, rien… rien… rien ! ».

Décou­vrant les mémoires, il découvre la vie de son « ami » : lec­teur de Pas­cal, il ne connaît que des com­mer­çants médiocres. Sa vie offi­cielle est une débauche d’échecs, une orgie d’insignifiances. Il est vilain. Il est cais­sier. Sa femme, relire supra. Ses parents sont des cré­tins hyper­bo­liques. Son exis­tence « était angu­leuse sans angles, heur­tée sans heurts, et si grise et si déco­lo­rée que, dans n’importe quelle lumière, sur n’importe quel fond, aucun contour n’était appa­rent ».

Pour­tant, ce mémo­ria­liste est un génie. Ses mémoires sont fas­ci­nants et sa vie inté­rieure, qui se déso­li­da­rise de sa vie offi­cielle, est une caval­cade napo­léo­nienne dou­blée d’une furie alexan­drine. Mir­beau nous enchante comme dans Le jar­din des sup­plices ou Les 21 jours d’un neu­ras­thé­nique. Son héros ne sait pas dire non et c’est ainsi qu’il est sommé de se marier avec une mocheté, assis sur un pouf de tapis­se­rie qui repré­sente « un chien engueu­lant une per­drix ».



La nuit de noces, il lui lit des extraits des Pen­sées. Elle s’endort. Lui en fait de même. Tou­te­fois, il ne s’ennuie jamais, car « il porte tout un monde en lui » qu’il crée et détruit en phi­lo­sophe, en astro­nome, en mathé­ma­ti­cien. Il constate dans les yeux des voya­geurs de tram­ways ce vide affreux, bien avant ces « métros rem­plis de noyés » ; il s’amuse à voir mou­rir sa belle-mère d’une « indi­ges­tion de hari­cots », qui répète « ce n’est rien, ça va pas­ser ». Elle tré­passe sans que les hari­cots ne passent. La plu­part des per­sonnes sont mortes avant leur décès : y a-t-il une vie avant la mort ? se demande-t-il.

Puis, Georges se sou­vient de son enfance, de ses parents incultes qui l’élèvent tout en taloches et en humi­lia­tions. Son père est une bête de somme et sa mère, une Fol­coche encore moins foli­chonne qui lui répète : « tu es le por­trait cra­ché de ton père ». Il lit heu­reu­se­ment et son chien est son meilleur com­pa­gnon. Pour Georges, l’absence de com­mu­ni­ca­tion entre les hommes et les bêtes est une aubaine, car leurs langues adverses empêchent les êtres humains d’inculquer aux autres espèces « l’instinct de mort ».

Dans la soli­tude, sans amour paren­tal, il dévore des biblio­thèques et crée « par une espèce de curieux auto­ma­tisme céré­bral, cette puis­sance d’idéation » dont il ne se dépar­tira plus jamais. Plus per­sonne n’existe puisque « ses rêves prennent, pour ainsi dire, une consis­tance cor­po­relle, une tan­gi­bi­lité orga­nique ». Par cette capa­cité d’abstraction, il obtient tout, même les « plai­sirs sexuels d’une sin­gu­lière com­pli­ca­tion ». Mir­beau écrit là le roman de l’inexistence, le récit du « il ne se passe rien dans tout ce qui se passe » : l’idéation est une forme d’impuissance et cette impuis­sance touche le cœur de l’existence, sa non-effectivité qui sous-tend ce que nous nom­mons d’un sur­nom qui s’habille d’un dimi­nu­tif : le réel !

Si Mir­beau croit au mythe des réa­li­tés, c’est en rai­son de « l’horreur sinistre des braves gens » dont il déborde et qu’il confa­bule. Le monde n’est qu’une « coquet­te­rie d’émotion » ni pro­fonde ni super­fi­cielle, monde dans lequel le cer­veau cla­pote comme dans un crâne trop grand. Même quand il est emmené au Dépôt après l’assassinat de sa voi­sine (dont il n’est évi­dem­ment pas cou­pable, étant insou­cieux d’un acte à com­mettre. Pour tuer quelqu’un ou lui nuire, faut-il encore lui por­ter un inté­rêt quel­conque !), il ne peut s’empêcher de regar­der les tristes sires empri­son­nés comme des sortes de poètes, bien qu’il res­sente toute cette misère comme un affront presque per­son­nel.



Georges ter­mine ses mémoires en se deman­dant pour­quoi il les a écrites alors qu’il ne lui est jamais rien arrivé. Écrire, c’est « peut-être comme un désir de vie qui remonte en moi, du fond de l’exil de moi-même. C’est peut-être le regret d’avoir tout sacri­fié à des rêves inté­rieurs ». Mir­beau nous balade dans ses incer­ti­tudes avec ce génie qui lui est propre comme une tache sur une che­mise blanche.

Comme il y a des ban­quiers anar­chistes, il y a des écri­vains superbes qui manquent de cette « immor­ta­lité éphé­mère » carac­té­ri­sant les écri­vants. Mir­beau, c’est quelque chose !

valery molet

Octave Mir­beau, Les Mémoires de mon ami, FB Edi­tions, avril 2015, 50 p.